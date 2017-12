Conducerea Spitalului de Urgenţă, faţă-n faţă cu noii şefi de secţii

Ieri a avut loc o primă întâlnire informală între conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa şi noii şefi de secţii. „A fost o primă întâlnire, am dorit să vedem şi punctul lor de vedere, să vedem exact cum stau lucrurile pe fiecare secţie în parte”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. El a precizat că nu a existat niciun refuz din partea vreunui şef de secţie şi că, de săptămâna viitoare, vor avea loc întâlniri individuale cu şefii secţiilor SCJU. „Vrem ca, în cel mai scurt timp, să se treacă la reorganizarea secţiilor, iar acolo unde există deficit de personal să se organizeze concursuri”, a mai spus managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. În ceea ce priveşte necesitatea avizului din partea Ministerului Sănătăţii (MS) la noua organigramă, dr. Căpăţână susţine că nicăieri în lege nu se specifică faptul că acest aviz trebuie să fie pozitiv din partea MS. „Dacă Ministerul Sănătăţii răspunde într-un an la cererea noastră, stăm un an în situaţia de faţă? Nu vom avea bani să ne mai desfăşurăm activitatea, nu vom mai avea bani pentru plata angajaţilor”, a mai declarat managerul. Ca urmare a fondurilor insuficiente, conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, alături de reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa s-au văzut nevoiţi să reorganizeze activitatea întregii unităţi, fiind disponizibilizaţi circa 200 de oameni, iar secţiile, reduse la jumătate.