Conductă de gaz spartă de un șofer neatent

Panică pe strada Democrației, din cartierul constănțean Viile Noi! Ieri, în jurul prânzului, un Volkswagen Golf condus de un bărbat a ieșit de pe carosabil, a ajuns pe trotuar și a lovit o conductă de gaz montată la poarta imobilului cu nr. 79, pe care a rupt-o. După impact, mașina a ricoșat într-un stâlp. Alertați de zgomot, locatarii au ieșit în stradă pentru a afla ce s-a întâmplat. Proprietara gospodăriei în gardul căreia s-a înfipt autoturismul era în stare de șoc și abia putea vorbi. „Eram în curte și întindeam rufe pe sârmă în momentul în care am auzit o bubuitură puternică și s-a zguduit pământul sub picioarele mele. M-am speriat foarte tare și am strigat la nora mea să sune la 112. Apoi am ieșit la poartă și am văzut conducta de gaz spartă. Primul gând a fost să opresc aragazul și mașina de spălat, de teamă să nu explodeze. Când am ajuns în stradă, i-am rugat pe vecini să mă ajute să blochez circulația în zonă, tot de frica unei deflagrații”, a declarat femeia. Ea a adăugat că nora și nepoata ei, în vârstă de patru ani, intraseră în curte cu doar câteva minute înainte ca accidentul rutier să aibă loc. „Strada noastră este un adevărat circuit de raliuri... Ne este teamă să mergem și pe trotuar. Aceasta nu este prima dată când ni se distruge conducta de gaz de la poartă. În urmă cu cinci ani, în iarnă, o șoferiță a derapat pe șosea și s-a oprit în zidul casei noastre”, a povestit nora păgubitei.

ANCHETĂ La scurt timp de la producerea incidentului, polițiștii de la Rutieră, pompierii, un echipaj de jandarmi, dar și o echipă de intervenție de la Congaz au sosit pe strada Democrației. Șoferul Volkswagen-ului, al cărui nume nu a fost dat publicității de către polițiști, a fost legitimat și, ulterior, escortat la sediul Poliției Rutiere, pentru audieri. El a declarat că a vrut să evite o groapă, a tras de volan și a pierdut controlul direcției. Afirmațiile lui au fost contrazise, însă, de martori. Aceștia au povestit că șoferul ar fi acroșat un autobuz și, în urma impactului, ar fi pierdut controlul volanului. Polițiștii au pornit o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului. În acest timp, angajații Congaz au reparat conducta, reușind astfel să oprească scurgerea gazului.