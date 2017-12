Conf. dr. Eugen Dumitru, de la ”Ovidius”, declarat incompatibil de ANI

Directorul Departamentului Discipline Clinice Medicale din cadrul Facultății de Medicină de la Universitatea ”Ovidius” Constanța (UOC), conf. univ. dr. Eugen Dumitru, a fost găsit incompatibil de către Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru că el și soția lui au deținut funcții de conducere în cadrul aceleiași instituții, soția sa aflându-se în raporturi ierarhice directe cu soțul său. El s-a aflat în situație de incompatibilitate în perioada 1 noiembrie 2011 - 11 mai 2012, când a fost director al departamentului. Soția lui deținea, începând cu 27 februarie 2008, funcția de șef lucrări la Catedra de Discipline Clinice Medicale II, în cadrul Facultății de Medicină a UOC. Potrivit inspectorilor ANI, conf. dr. Dumitru a încălcat dispoziţiile articolului 295, alineatul (4) din Legea nr. 1/2011, care prevăd că ”se interzice ocuparea concomitentă de către soţi a funcţiilor prin care unul se află faţă de celălalt într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi universitate”. Potrivit ANI, conf. dr. Dumitru a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază. Totodată, el a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare. ”Noi eram în departamente diferite, eu eram la Discipline clinice medicale, iar soția mea era la Boli infecțioase, așa că nu eram în relație directă de subordonare. Nu am citit încă documentul, pentru că am avut program cu pacienții până târziu și nu am avut timp. Însă, dacă autoritățile au stabilit că eram incompatibil, mă voi supune deciziei lor”, a spus conferențiarul. Potrivit oficialilor Facultății de Medicină Constanța, problema a fost rezolvată încă de acum doi ani. Astfel, departamentul Discipline clinice medicale este condus din 2012 de dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. În cadrul facultății mai sunt încă două departamente, unul de Discipline paraclinice, condus de dr. Marius Popa, și unul de Discipline chirurgicale, condus de dr. Dan Costea.

Potrivit prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, iar persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.