Conferință internațională dedicată tinerilor, la Constanța

O conferinţă internaţională dedicată tinerilor va avea loc în perioada 28 februarie - 1 martie, la Constanța. Conferința „Dialog Structurat cu tinerii - Raise youth voice Constanța“ este organizată de Rotaract Pontus Euxinus, ELSA Constanța, CERC România, ECRC Danemarca și Butterfly Dreamer. Ea face din programul DARE TO DREAM, DARE TO LEARN, iniţiat în decembrie 2013, cu care atât constănţenii, cât şi persoane din alte judeţe și ţări sunt deja familiarizaţi, fiind organizate conferinţe tematice de două ori pe an. Potrivit organizatorilor, nu se percepe nicio taxă de participare la eveniment, iar la final participanţii vor primi certificate internaţionale de participare. Cursul este interactiv (tip training), cunoştintele comunicate de trainer fiind adaptate nivelului de experienţă al cursanților. De asemenea, cursul va avea şi module practice - se va lucra pe echipe, la proiectele concrete propuse de cursanţi. Totodată, la conferinţă vor fi filmate secvenţe pentru un videoclip care va fi integrat in programul NO HATE SPEECH MOVEMENT, la nivel internaţional. La conferinţă vor veni 120 de participanţi, printre care numeroşi tineri şi studenți care sunt interesaţi de nevoile socio-economice ale tinerilor din Constanţa. Printre invitații la eveniment se numără și traineri cu experiență în domeniu.