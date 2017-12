Conferință internațională la Universitatea ”Ovidius”

Asociația de Studii Baltice și Nordice din Târgoviște, Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius”, din Constanța, și Universitatea din Oslo sunt organizatorii unui nou eveniment științific dedicat lumii scandinave, dar și legăturilor sale cu zona Mării Negre. Este vorba despre Conferința internațională ”Historical memory, the politics of memory and the cultural identity: Romania, Scandinavia and Baltic Sea Region in comparison I and II”, ce va debuta vineri, 22 mai, la ora 9.30, în amfiteatrul A2, Campus Corp B. Evenimentul contribuie la statuarea unei frumoase tradiții, având în vedere faptul că și în 2013 o conferință similară, sub aceleași auspicii, a fost organizată tot în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, speră organizatorii. Vor participa peste 80 de cercetători din România, Republica Moldova, Norvegia, Finlanda, Suedia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Turcia. Ei vor intra în dialog pe probleme precum memoria istorică a principalelor evenimente ale secolului XX, politici privind memoria și identitatea istorică (comparativ, între statele scandinave și cele din zona Mării Negre), locuri ale memoriei, narația ca formă a memoriei, relații internaționale, rolul femeii în modelarea societății, probleme legate de mediu, energie, transport, economie și comerț, în spațiul scandinav sau între această zonă și arealul Mării Negre, modelul scandinav în ceea ce privește dezvoltarea economică sau cea turistică, pentru a marca doar câteva din subiectele ce vor fi dezbătute.

Caracterul multicultural al acestei conferințe va fi demonstrat și prin vernisarea, vineri, 22 mai, în holul mare al Campusului, Corp A, ora 14.00, a unei expoziții de fotografie norvegiană, având ca autor pe Tom Andreassen. De asemenea, în cadrul conferinței va avea loc o sesiune la care vor susține comunicări ambasadorul Finlandei la București, Excelența Sa doamna Ulla Väistö, ambasadorul Suediei la București, Excelența Sa doamna Anneli Lindahl-Kenny, ambasadorul Norvegiei la București, Excelența Sa doamna Tove Bruvik Westberg, ambasadorul Lituaniei la București, Excelența Sa domnul Arvydas Pocius, și ambasadorul Poloniei la București, Excelența Sa domnul Marek Szczygieł.