Conferință internațională pe teme de sport la ”Ovidius”

Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța a organizat, în perioada 22 - 23 mai, cea de-a XV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale ”Perspectives in phisical education and sport”. 193 de autori - profesori, antrenori, manageri, medici, psihologi, kinetoterapeuți din peste 10 țări - au prezentat peste 90 de articole de specialitate pe subiecte cetrate pe curricula educației fizice în țările de proveniență. Invitații din Turcia, Italia, Franța, Iran, Egipt, Polonia, Cehia, Algeria, Serbia, Germania și România au prezentat studii și cercetări aplicate în domeniul sportului de performanță, kinetoterapie și motricitate specială, metode de refacere, nutriție, management și marketing sportiv. De asemenea, au fost prezentate aspecte teoretice și metodologice, materializări ale experiențelor din domeniul sportiv și nu numai. Conferința a fost organizată în parteneriat cu International Association of Sport Kinetics, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Societatea Ştiinţei, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar.