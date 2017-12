Conferinţa Internaţională Balcanică de Fizică Aplicată, la Universitatea “Ovidius”

În perioada 7-9 iulie 2007, la Facultatea de Fizică, Chimie şi Tehnologia Petrolului din Universitatea „Ovidius” se desfăşoară cea de-a IX-a Conferinţă Internaţională Balcanică de Fizică Aplicată. Instituţia constănţeană de învăţămînt superior are ca parteneri: Uniunea Balcanică de Fizică (UBF), Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Societatea Română de Fizică, Societatea Română de Creşteri de Cristale, Universitatea Bucureşti prin Facultatea de Fizică şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. “Acest workshop este o instituţie a UBF, din care România face parte. Aria problemelor care formează topica acestei manifestări este foarte largă şi atrage un număr important de participanţi de prestigiu din întreaga lume”, a precizat prof. univ. dr. Victor Ciupină, rectorul Universităţii “Ovidius”, reprezentant al României în conducerea UBF şi preşedintele Comitetului Ştiinţific al manifestării. Preşedintele UBF, Arik Metin, a menţionat că “o astfel de manifestare este importantă pentru întreaga societate, deoarece aplicaţiile fizicii vizează o paletă largă de domenii. Este o onoare pentru mine că mă aflu la Universitatea Ovidius, unde ştiu că cei de la Facultatea de Fizică, Chimie, Electonică şi Tehnologia Petrolului au înregistrat un important progres în ceea ce priveşte cercetarea în domeniul fizicii”. La conferinţă sînt prezenţi cercetători din SUA, Suedia, Danemarca, Belgia, Elveţia, Germania, Spania, Irlanda, Cehia, Grecia, Turcia, Bulgaria, Ucraina, Slovacia, Republica Moldova şi Brazilia. Thomas Kuech, profesor la Universitatea Wisconsin din Madison, SUA, este secretarul general al Organizaţiei Internaţionale de Creşteri de Cristale şi editor şef al prestigioasei „Journal of Crystal Growth”. Este pentru a doua oară în România, după o vizită făcută în 2006 cu prilejul unei alte conferinţe, desfăşurate la Bucureşti. “Cred că această conferinţă este importantă în primul rînd pentru că aici se întîlnesc oameni din întreaga lume şi interacţionează prin intermediul ştiinţei. Sînt bucuros că mă aflu la Universitatea Ovidius cu ocazia acestei manifestări, pentru a mă implica în dezbateri şi pentru a învăţa de la aceşti oameni”, a declarat Kuech. Pînă în urmă cu cinci ani, manifestarea a fost organizată ciclic în diverse ţări din Uniunea Balcanică de Fizică. Din 2003, workshop-ul se desfăşoară anual la Universitatea “Ovidius”, datorită modului exemplar în care instituţia a organizat această conferinţă. “Importanţa Conferinţei Internaţionale Balcanice de Fizică Aplicată decurge din recunoaşterea meritelor Universităţii, dar şi din faptul că reuneşte mulţi cercetători de la Ovidius, din domeniul fizicii, medicinei, farmaciei, ştiinţelor naturii, ingineriei mecanice, construcţiilor, matematicii, care îşi pot etala nivelul cercetărilor efectuate pînă în prezent”, a precizat rectorul Ciupină. În cele trei zile ale manifestării vor fi susţinute, pe secţiuni, circa 350 lucrări din domeniile fizicii materialelor avansate, fizicii plasmei, biofizicii, fizicii mediului, fizicii nucleare cu un accent deosebit pe aplicaţiile de vîrf ale acestora. Dintre acestea, 40 sînt semnate de universitari fizicieni de la Ovidius, în colaborare cu alţi cercetători, ceea ce demonstrează valoarea şcolii de fizică constănţene. În urma unei selecţii, lucrările prezentate în cadrul workshop-ului vor fi publicate în trei reviste cotate ISI: Jurnalul de Optică şi Fizică Aplicată, Journal of Romanian Academy şi Reports in Romanian Physics.