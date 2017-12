Conferinţă Internaţională la Universitatea „Ovidius”

La Universitatea „Ovidius” din Constanţa va avea loc, în perioada 29 iunie - 3 iulie 2009, cea de-a 4-a ediţie a Conferinţei Internaţionale în domeniul Calcogenidelor amorfe şi nanostructurate. Manifestarea este organizată de Universitatea „Ovidius”, în colaborare cu: Institutul Naţional de Fizica Materialelor, Măgurele - Bucureşti, Universitatea Pierre et Marie Curie, Paris, Franţa, Universitatea Bucureşti şi Institutul Naţional de Optoelectronică, Măgurele - Bucureşti. Deschiderea conferinţei va avea loc astăzi, în Aula Magna a Universităţii, sediul din b-dul Mamaia, nr. 124. La eveniment vor participa savanţi de talie mondială în domeniul fizicii materialelor, precum: Gerald Lucovsky, de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, SUA, prof. Matthieu C. Micoulaut, de la Universitatea Pierre et Marie Curie, din Paris, Mihai Popescu, de la Institutul Naţional de Fizica Materialelor, Măgurele - Bucureşti. În cadrul conferinţei vor fi prezentate cele mai recente aplicaţii şi realizări în domeniul materialelor avansate, care pot fi utilizate în automatică şi optoelectronică. În cea de-a doua zi a manifestării, Senatul Universităţii „Ovidius” va decerna titlul de Doctor Honoris Causa reputatului cercetător american, Stanford Ovshinsky. Ceremonia va avea loc în Aula Magna, la ora 11.00. De asemenea, în cadrul conferinţei, va fi acordat Premiul Internaţional Ovshinsky 2009, pentru excelenţă în domeniul materialelor sticloase, prof. Matthieu C. Micoulaut.