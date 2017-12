Conferinţă internaţională la UOC

În zilele de 28 şi 29 mai 2014, la Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC) (Campus A), va avea loc Conferinţa internaţională „The Economic and Social Development of the Port-Cities of the Western Black Sea Coast, Late 18th - Beginning of the 20th century”, organizată de UOC în parteneriat cu Ionian University, Institute for Mediterranean Studies şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. La această conferinţă vor participa prestigioşi cercetători din Grecia (University of Athens, University of Piraeus, Aristotle University of Thessaloniki, Bocconi University, Institute for Mediterranean Studies, Ionian University), Italia (Istituto di Cultura e Ricerca Umanistica, Venice), Bulgaria (Institute of Historical Research, Bulgarian Academy of Sciences, University of Economics, Varna), Republica Moldova (Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), România (Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Arhivele Naţionale Române, filiala Constanţa, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi). Conferinţa se va ocupa de probleme precum dezvoltarea porturilor din bazinul Mării Negre (Constanţa, Varna), precum şi a celor dunărene, Brăila şi Galaţi, cu precădere, rolul comunităţilor etnice în dezvoltarea comerţului, strategia Marilor Puteri faţă de spaţiul pontic.