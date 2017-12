Conferinţa Internaţională TEHNONAV

Cea de-a VI-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Tehnologii în Domeniul Naval - TEHNONAV are loc la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM), din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, în perioada 22 - 24 mai 2008. La această ediţie a TEHNONAV se estimează prezenţa a minimum 170 de participanţi din ţară şi din străinătate, cu peste 130 de lucrări ştiinţifice acceptate pentru prezentare de către comitetul ştiinţific al manifestării. Din acest comitet fac parte: Rodica Bărănescu - preşedintele Societăţii Inginerilor de Automobile a Statelor Unite (SAE), membru în Academia de Inginerie din SUA; Gunter Höhl, preşedintele Corporaţiei Europene a Inginerilor de Automobile; Cornel Stan, profesor la Universitatea din Zwichau, Germania; Michael Butsch, decanul Colegiului universitar „Fachhochschule” din Konstanz, Germania; Radu Mihalcea, profesor la Universitatea Chicago din Illinois, SUA; Valeriu Dulgheru, profesor la Universitatea Tehnică Moldova din Chişinău, Republica Moldova. Preşedintele Comitetului de Organizare a manifestarii este prof. univ. dr. Nicolae Peride, prorector al Universităţii “Ovidius”, alături de prof. univ. dr. Victor Ciupină, rectorul Universităţii “Ovidius” şi de cadrele didactice ale FIMIM. În paralel cu prezentările lucrărilor ştiinţifice, în cadrul TEHNONAV vor avea loc şi patru manifestări de tip work-shop. În cadrul primului atelier, joi, 22 mai, orele 19.00, la Baza Nautică a Universităţii “Ovidius” va avea loc lansarea oficială a prototipului MIXTRA, un sistem mixt rutier şi naval de intervenţie rapidă la calamităţi naturale. Cel de-al doilea workshop va prilejui întîlnirea semestrială a Societăţii Inginerilor de Automobile din România sub patronajul Federaţiei Europene a Inginerilor de Automobile, a Federaţiei Internaţionale a Inginerilor de Automobile şi a Societăţii Inginerilor de Automobile din Statele Unite. A treia manifestare constă în întîlnirea anuală a specialiştilor în exploatarea motoarelor şi autovehiculelor rutiere, avînd ca titlu „Diagnosticarea Modernă a Autovehiculelor”, manifestare organizată cu sprijinul colectivului de redacţie al Revistei „AutoTehnica”. Cea de-a patra manifestare, cu titlul „Învăţămîntul modern la distanţă şi implementarea învăţămîntului tehnic în structura universitară”, va prilejui întîlnirea membrilor Departamentului de învăţămînt la distanţă şi cu frecvenţă redusă al Universităţii „Ovidius” Constanţa, precum şi a celor din Platforma europeană a femeilor cercetători în domeniul ştiinţific. TEHNONAV este orientată pe urmatoarele domenii de interes: Inginerie navală şi portuară; Sisteme, tehnologii industriale şi de calitate; Procese de fabricaţie industrială şi managementul calităţii; Învăţămînt la distanţă în domeniul superior tehnic.