Conferință națională cu participare internațională: „Cunoaștere, Realitate, Transcendență“

În perioada 31 octombrie - 6 noiembrie, Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC), în parteneriat cu Centrul de Studii Indiene al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul de Studii Orientale al Universității Jagiellonian (Polonia), Facultatea de Arte Liberale a Universității „Bath Spa” (Marea Britanie), Institutul de Filosofie și Religie „Vijnananilayam” (India), Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, Centrul de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural al Universității din București și Arhiepiscopia Tomisului, organizează conferința internațională „Knowledge, Reality, Transcendence. A Dialogue between East and West“. Cu o largă participare națională și internațională - 42 de profesori și cercetători din 13 țări (Marea Britanie, SUA, Italia, Egipt, Polonia, Elveția, Germania, Slovacia, Pakistan, Rusia, Filipine, Tailanda, România) -, acest eveniment academic își propune să analizeze posibilele convergențe sau deosebiri de formă șide fond între teologia creștină și filosofiile orientale în privința cunoașterii Divinului. ”Relevanța academică a acestui eveniment este dată de faptul că fiecare cultură religioasă are limbajul ei și propria construcție filosofico-teologică asupra realității și a Transcendenței. În abordarea hermeneutică a categoriilor filosofice și religioase - altele decât cele din sfera culturii proprii - se reliefează identitatea, dar şi diferenţele în ceea ce privește modul în care ne raportăm la Dumnezeu, la univers, la noi înșine și la ceilalți. Această raportare presupune o interacțiune raționalăpe care o realizăm prin actul cunoașterii. Cunoașterea este un exercițiucomplex cu valoare existențială, dimensiune pe care o regăsim deopotrivă în creștinism, dar și în religiile orientale:hinduism, budism, taoism, confucianism etc.”, potrivit organizatorilor. Deschiderea oficială a conferinței a are loc în 31 octombrie, la Sala Senatului UOC (Aleea Universității nr. 1, Campus - corp A, etaj 1, Constanța), urmând ca prima secțiune să se desfășoare la Sinaia, între 1 și 3 noiembrie, iar cea de a doua secțiune va avea loc la Vatra Dornei, între 4 și 6 noiembrie.