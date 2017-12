Conferinţă privind contrafacerea medicamentelor

Un număr de aproximativ 120 de specialişti din România, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia şi Ucraina, au participat miercuri şi joi la conferinţa regională de luptă împotriva medicamentelor contrafăcute. La conferinţă participă reprezentanţi ai autorităţilor vamale, sanitare, procurori, poliţişti, avocaţi specializaţi în domeniu şi reprezentanţi ai societăţii civile din cele şase ţări participante. Obiectivul conferinţei iniţiată şi susţinută de Pfizer este acela de a permite oficialilor din cele şase ţări să evalueze dimensiunea riscului pe care medicamentele contrafăcute îl reprezintă pentru sănătatea pacienţilor şi să dezvolte ulterior un plan de acţiune comun. Obiectivele principale ale conferinţei sunt: înţelegerea în profunzime a dimensiunii fenomenului contrafacerii în regiune, intensificarea controlului asupra agenţilor implicaţi în contrafacerea cu medicamente, prezentarea celor mai bune exemple de intervenţii concrete şi încurajarea colaborării naţionale şi regionale şi a celor dintre agenţii şi companii afectate de comerţul ilegal cu medicamente contrafăcute.

Legile europene sunt printre cele mai stricte în ceea ce priveşte controlul medicamentelor. De exemplu, Comisia Europeană a solicitat interzicerea mefedronei, drog periculos similar cu ecstasy, care este încă legal în 12 ţări UE. Executivul comunitar le-a cerut statelor membre să oprească răspândirea liberă a acestui drog pe teritoriul UE, prin impunerea unor măsuri de control asupra acestuia. Mefedrona este deja ilegală în 15 state membre ale UE, printre care şi România. În UE, au fost semnalate două cazuri de deces în care mefedrona pare să fi fost singura cauza. În Marea Britanie şi Irlanda s-au înregistrat cel puţin 37 de alte cazuri de deces în care s-a detectat mefedronă în urma autopsiei. Propunerea prezentată de CE vizează interzicerea producerii şi comercializării mefedronei, impunând asupra acesteia sancţiuni penale în întreaga Europa. În prezent, guvernele UE trebuie să decidă, prin vot cu majoritate calificată în Consiliul UE, dacă vor pune în aplicare aceste măsuri.

Mefedrona este un stimulent ale cărui efecte fizice sunt comparabile cu cele produse de ecstasy (MDMA) sau cocaina. Se vinde în principal sub forma de praf, dar şi de capsule sau tablete, pe Internet, în magazine de produse etnobotanice sau de către traficanţi pe stradă. O evaluare ştiinţifică a riscurilor, efectuată de Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie, ce are sediul la Lisabona, arată că mefedrona poate cauza probleme grave de sănătate şi poate duce la dependenţă. Mefedrona nu are nicio valoare medicală demonstrată şi nicio utilizare legitimă cunoscută. Se numără printre substanţele controlate în 15 ţări Uem Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, România, Suedia şi Marea Britanie.