Conferinţe internaţionale la UMC

Universitatea Maritimă Constanţa găzduieşte, începând de astăzi şi până pe 5 septembrie, trei conferinţe internaţionale. Conferinţele, cu temele „Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems” (aflată la cea de-a doua ediţie), „Maritime and Naval Science And Engineering (MN’10)” (aflată la cea de-a treia ediţie) şi „Environmental and Geological Science and Engineering” (a treia ediţie) sunt organizate de UMC şi World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). Cele mai bune lucrări prezentate în cadrul conferinţelor vor fi publicate în reviste ISI. Pentru ediţiile din acest an au fost înscrise 142 de lucrări, participând 100 de cadre didactice din ţară şi din străinătate.