Confesiunile lui Lady Gaga!

Cântăreaţa americană Lady Gaga a declarat că este bisexuală, într-un interviu acordat creatorului de modă francez Jean Paul Gaultier şi difuzat de o reţea americană de televiziune. „Cred că pot să spun că sunt bisexuală”, a declarat Lady Gaga, după ce designerul francez a întrebat-o dacă este lesbiană, bisexuală sau trisexuală. „Însă, aproape că simt că nu este cinstit să spun acest lucru, deoarece nu am fost niciodată îndrăgostită cu adevărat de o femeie. Îmi plac femeile, din punct de vedere sexual, însă eu am gravitat întotdeauna în jurul bărbaţilor gay”, a declarat artista americană. Rugată de Jean Paul Gaultier să vorbească puţin despre iubitul ei actual, cântăreaţa l-a corectat imediat şi a intervenit cu următoarea precizare: „Nu am un iubit”. Întrebată dacă are o iubită, cântăreaţa a negat şi a spus că este „căsătorită” cu fanii ei. Interviul „Gaga by Gaultier” a fost difuzat pe 12 septembrie pe reţeaua americană de televiziune CW.

Cântăreaţa americană Lady Gaga continuă să uimească! Numită la începutul anului trecut director de creaţie al grupului Polaroid, a realizat designul imprimantei portabile GL10 Instant Mobile Printer, ce a fost produsă de această companie. Dispozitivul GL10 Instant Mobile Printer, pus în vânzare la sfârşitul acestei săptămâni, costă 190 de dolari. GL10 Instant Mobile Printer este un dispozitiv Bluetooth portabil ce permite printarea fotografiilor imediat ce acestea sunt realizate cu telefonul mobil. Compania Polaroid a lansat cu ocazia ediţiei din ianuarie 2011 a târgului Consumer Electronics Show (CES) noua gamă de gadget-uri, Grey Label, al căror design a fost realizat chiar de Lady Gaga.

La acest târg internaţional de produse electronice din Las Vegas, cântăreaţa a prezentat primele trei produse din această gamă: GL10 Instant Mobile Printer, GL30 Instant Digital Camera şi GL20 Camera Glasses. Atât GL10 Instant Mobile Printer, cât şi GL30 Instant Digital Camera folosesc tehnologia ZINK, care nu utilizează tuş şi cartuşe refolosibile, ci imprimă imaginile dorite încălzind cristalele colorate din hârtia fotografică. Polaroid s-a confruntat cu probleme grave financiare în anii \'90 şi nu şi-a revenit niciodată. În 2001, compania a dat faliment, iar patru ani mai târziu a fost achiziţionată de Petters Group Worldwide, în cadrul unei tranzacţii în valoare de 425 de milioane de dolari. În decembrie 2008, compania s-a plasat din nou sub protecţia legii falimentului. În aprilie 2009, fondurile de investiţii Consumer Capital şi Gordon Brothers au cumpărat brandul Polaroid, care acum este înregistrat ca marcă a companiei PLR IP.