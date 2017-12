Confesiunile unui înecat

Până acum, înecatul se dădea cocoş, imitându-l pe Toma Alimoş, care s-a specializat în executarea plutei pe spate şi cu nările înfundate în sus. După ce valul revoltelor populare l-a lovit direct în faţă, ameţindu-l serios, s-a agăţat cu disperare de piciorul Puterii şi a început să scâncească. În astfel de situaţii, refrenul plângăcios sună simplu şi coerent: Îngâ. Ce-i drept, ca să folosesc o expresie auto, valul proletar l-a dat cu roatele în sus, ceea ce, în cazul său, nu s-a mai pomenit până acum! Ce grozăvie! De câteva zile încoace, înecatul stă încolăcit ca un şarpe boa de unul dintre picioarele de lut ale Puterii, văicărindu-se pe refrenul \"Nu ti lăs\". Deşi, în prima parte a acestei istorii, a supravieţuit furtunii, vom continua să-i spunem personajului nostru înecatul, atât şi nimic mai mult, pentru că se poartă ca atare... Caracteristica sa de bază - îndârjirea cu care se agaţă de speteaza Puterii, în numele căreia este în stare să invoce tot felul de motive dintre cele mai puerile. La nivel politic, chiar dintre cele de genul \"Arafate, să ne ierţi, bre, că am fost beţi\". În mare, fie vorba între noi, înecatul este un nostalgic. Chiar şi în adâncuri, fără costumul de scafandru oferit de Onaca, personajul nostru se comportă ca şi cum nimic nu s-a întâmplat! Ţara arde şi dumnealui îşi caută consilier! E şi asta o prioritate în materie de cinism şi absurd! Hă, hă, hă, ce-mi plac priorităţile mele! În situaţii de criză, înecatul se comportă natural, ca orice înecat de profesie. Când simte că este tras în jos de curentul popular, îi trage şi pe ortacii săi după el, figură care l-a ajutat să-şi călească muşchii. Cât timp se află în contact direct cu Puterea, pe omul nostru nu-l sperie nimeni şi nimic. Aşa se explică patosul popular care derivă din reacţiile sale verbale şi cântate de genul \"Nu ti lăăăăăssss\". Din cauza presiunii interne, omul nostru este negăsit. Într-un fel, dată fiind situaţia critică în care se află ţara, îi convine să stea o vreme cu capul ascuns la fund. Sigur, nu este o poziţie prea comodă pentru un individ învăţat să se mişte în voie şi să-şi asume singur răspunderea pentru orice fleac. De pildă, în zilele în care s-a ascuns de opinia publică, ca să nu dea ochii cu protestanţii, a respirat printr-un beţişor primit în dar de la poporul frate chinez. După ce gura l-a adus în stadiul în care se află în prezent, a priceput că, în anumite situaţii, tăcerea este de aur. Ca să-l determine să respecte regulile de aur, gest elementar, susţinătorii săi l-au dus la Popa în poartă, unde zace o mâţă moartă. Cine-o râde şi-o vorbi, s-o mănânce moartă... După ce s-a înecat în propriile sale vorbe, acum, încearcă să dreagă busuiocul. Prea târziu. Între timp, cineva a întors cheiţa şi mămăliga a explodat. Se înţelege de la sine că, în aceste condiţii, înecatul politic are şanse minime de a se reabilita.