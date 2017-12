Mai mulţi masteranzi de la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius” au prezentat, la librăria „Cărtureşti“, un proiect deosebit, cu lucrări realizate într-un limbaj plastic contemporan. Expoziţia se intitulează „ConFiguraţii ale peisajului” şi este realizată de Eugen Albu, Antonio Bagia, Yîldîz Duagi, Mihai Eremia, Anca Filip şi Tudor Tiţoiu. Proiectul de cercetare, propus de către profesorul coordonator conf. univ. dr. Ion Codrescu, a avut ca temă peisajul, cu referiri plastice la relaţia dintre pământ şi apă. Aceste două elemente opuse, dar juxtapuse în peisajul de pretutindeni, pot da ecouri plastice în lucrările de compoziţie realizate de masteranzi. Cu acest prilej, artiştii au explorat tehnici noi, folosind elemente de exclusivitate, dinamice, care se completează reciproc.

„AR FI MONOTON SĂ VEDEM ACELAŞI STIL ORIUNDE” „Pământul poate simboliza ceva solid, o pată puternică, pe când apa - ceva curgător, uşor. De asemenea, există tendinţa de înălţare a pământului şi tendinţa de cădere a apei. Noi am îmbogăţit această temă a relaţiei pământ-apă. Am ales un grup restrâns de studenţi care au răspuns exigenţei profesorului şi cu aceştia şase am pornit la drum. Fiecare are între patru şi opt lucrări selecţionate în expoziţie. Deşi formează un grup divers la prima vedere, totuşi expoziţia are în comun tema apei şi a pământului, vizitatorul se regăseşte într-un peisaj, există un adevărat confort vizual atunci când trece de la o lucrare la alta, chiar dacă stilul fiecărui student e diferit. Chiar mi-am dorit să fie diferit pentru că nu vreau să-i uniformizez pe studenţi, să lucreze toţi ca mine, în acelaşi stil. Ar fi monoton să vedem acelaşi stil oriunde”, a declarat conf. univ. dr. Ion Codrescu.

„Eu am ales să lucrez în baiţ de nuc, o culoare de pământ cât mai naturală. În compoziţiile mele, am reprezentat cascada, fluviul, lacul, imagini surprinse pe Transfăgărăşan. În mare parte, am lucrat după fotografii realizate personal. Am pictat destul de spontan, cu tuşe cât mai libere, care exprimă o desfăşurare plastică, naturală şi fluentă, precum cursul apelor regăsite în lucrările mele”, a declarat unul dintre expozanţii masteranzi, Mihai Eremia.

Timp de două săptămâni, expoziţia al cărei curator este conf. univ. dr. Ion Codrescu va putea fi admirată la librăria „Cărtureşti“.