Confiscarea maşinilor, soluţie împotriva vitezei excesive?

ATENŢIE, VITEZOMANI! Ideea înăspririi legislaţiei rutiere pe fondul sutelor de mii de amenzi pentru viteză excesivă neîncasate prinde tot mai mult contur. Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, la dezbaterea organizată de Forumul constituţional, că cei sancţionaţi nu păţesc nimic dacă nu plătesc amenzile. “Nu cred acum că trebuie să confiscăm toate maşinile. Dar dacă mergi cu 250 de kilometri la oră pe autostradă, da, eu cred că ar trebui să-ţi confisc maşina că, altfel, ce fac? Dau amendă de câteva sute de lei celui care are o maşină de sute de mii de euro. Pe el nu-l interesează, merge din nou cu viteză. Mai atacă şi în instanţă amenda şi se plimbă încă un an de zile cu maşina”, a declarat Victor Ponta. Reprezentanţii Poliţiei Rutiere Constanţa consideră că orice înăsprire a sancţiunilor este binevenită. “Orice modalitate de sancţionare, fie chiar şi confiscarea maşinilor, care să îl facă pe participantul la trafic să conştientizeze şi să se limiteze la respectarea legilor rutiere, este un plus. În ultimii ani, sancţiunile au fost mărite continuu, însă indisciplina în trafic nu s-a modificat cu nimic. Avem o legislaţie permisivă, dar perfectibilă”, a declarat subcomisar Ciprian Sobaru, împuternicit ca şef al Serviciului Rutier Constanţa. Şi secretarul Comisiei de la Veneţia, Thomas Markert, consideră că ideea confiscării maşinilor vitezomanilor este binevenită. “Pentru cei care rulează cu viteze ameţitoare, mie mi se pare justificabilă confiscarea. Nu cred că ar fi o problemă din punctul de vedere al standardelor europene”, a afirmat Markert.

DREPTUL DE PROPRIETATE… ÎN DISCUŢIE Revenind la afirmaţiile premierului, acesta a spus ieri la Forumul Constituţional că este dispus să fie luat de guler şi dat afară din biroul de premier cel puţin pentru ideea de a se facilita printr-o prevedere constituţională confiscarea maşinilor provenite din infracţiuni. “Cred că trebuie să avem acele modernizări, upgradări, ale abordării unor drepturi fundamentale, cum e dreptul de proprietate. Poate o să fiţi uimiţi, dar susţin că ideea sechestrării şi confiscării bunurilor provenite din infracţiuni este ceva necesar”, a spus Ponta. Premierul a mai spus că dreptul de proprietate “sfânt, garantat” nu poate să împiedice dezvoltarea ţării în ceea ce priveşte infrastructura. “Faptul că facem autostrăzi care merg în zig-zag, ca să ocolim sau ca să ajungem la terenurile care trebuie expropriate... sunt lucruri care trebuie îmbunătăţite şi care se referă de fapt la o reglementare mai flexibilă, mai pragmatică, mai europeană a drepturilor constituţionale\", a precizat premierul. Ideea lui Ponta prinde şi mai mult contur, mai ales că secretarul Comisiei de la Veneţia, Thomas Markert, spune că recomandarea instituţiei sale este de ştergere din Constituţie a articolului referitor la garantarea proprietăţii private.