Conflict de interese la Daewoo Mangalia

Negocierea noului contract colectiv de muncă a încins spiritele la Şantierul Naval „Daewoo Mangalia Heavy Industries” (DMHI) din Mangalia. Sindicaliştii din cadrul DMHI au ameninţat că vor declanşa conflictul de muncă în cazul în care nu se va ajunge la un consens cu conducerea societăţii privind noul contract colectiv de muncă. Potrivit liderului sindicatului „Navalistul” din cadrul DMHI, Marin Florian, administraţia a fost sesizată, ieri, conform legii, cu privire la deschiderea conflictului de interese. „În 15 februarie am început negocierile noului contract colectiv de muncă la nivel de unitate, iar după 60 de zile acestea s-au blocat. Am cerut creşterea salariilor cu 350 de lei din 15 mai, negociabil, promovarea angajaţilor şi acordarea unui spor de fidelitate, dar administraţia a zis că pentru 2010 creşterile salariale vor fi de zero lei. Am făcut sesizare către administraţie de declanşare a conflictului de interese, conform legii, şi aşteptăm răspunsul acesteia în 48 de ore”, a precizat Marin Florian. Liderul de sindicat a afirmat că, în cazul în care nu se va primi un răspuns din partea conducerii companiei, se va merge la negocieri la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Constanţa, după care, dacă cele două părţi tot nu vor ajunge la un consens, sindicaliştii sunt hotărâţi să declanşeze greva de avertisment. Conducerea DMHI speră să ajungă la o înţelegere cu sindicaliştii. Şantierul naval DMHI are peste 3.000 de angajaţi, dintre care aproximativ 2.200 sunt membri ai sindicatului „Navalistul”.