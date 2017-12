Conflict dur între Şchiopu şi FC Farul

După şapte ani în care a fost unul dintre jucătorii de bază ai grupării de pe litoral, Cristian Şchiopu a fost trecut pe lista neagră de conducerea Farului. Fostul căpitan al “rechinilor” a fost sancţionat cu 12.000 de dolari la finalul turului actualului sezon al Ligii I, dar amenda record trebuie ratificată de Federaţia Română de Fotbal. Veteranul în vîrstă de 35 de ani este decis să conteste decizia luată de oficialii constănţenii. “Nu pot să accept o astfel de amendă, mai ales că mă consider nevinovat. Vom discuta la comisii dacă au dreptul să mă sancţioneze cu o sumă atît de mare”, a explicat Şchiopu. Supărarea jucătorului a venit şi din felul în care a fost motivată amendă. Mai exact, Şchiopu a fost acuzat de conducerea clubului că nu şi-a apărat corect şansele în patru meciuri din turul acestui campionat, cu Poli Iaşi, U. Craiova, CFR Cluj şi Unirea Urziceni, dar şi că a refuzat să joace în ultima parte a turului, motivînd că s-a accidentat. “S-a văzut ce s-a întîmplat la Iaşi. În plus, la meciul cu FC Braşov a fost rezervă, iar la pauză, în timpul încălzirii, s-a dat lovit, a spus că-l doare piciorul şi nu a vrut să intre pe teren. Mai mult, a rămas pe margine pînă la sfîrşitul turului, tot din cauza aşa-zisei accidentări. A comis şi alte acte de indisciplină, creînd tensiune în vestiar. Vom aştepta să vedem dacă amenda va fi ratificată, apoi vom lua în discuţie situaţia sa în Consiliul Director”, a dezvăluit directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra. Jucătorul a respins însă vehement acuzele: “M-au scos de la încălzire pentru că mă durea piciorul. Am RMN-ul făcut a doua zi, care demonstrează că am suferit o întindere la ligamentele genunchiului stîng. Normal că nu am mai putut juca pînă la sfîrşitul turului. Vor trebui să aducă probe pentru toate aceste acuze şi cred că o să le fie cam greu, pentru că nu sînt adevărate”. Din cîte se pare, Şchiopu, al cărui contract a fost prelungit în vară pentru încă un an, avînd scadenţa în 2010, a căzut în dizgraţie după meciul pierdut în Bănie, 2-3 cu U. Craiova, din etapa a treia a Ligii I. La finalul partidei s-a desfăşurat o şedinţă, la care a participat şi patronul clubului, iar între veteranul Farului şi antrenorul Ion Marin a avut loc un schimb dur de replici.

Pe lîngă amendă, Farul încearcă să obţină şi suspendarea contractului lui Şchiopu, cel puţin pe o perioadă între o lună şi trei luni. Demersul clubului constănţean are însă şanse mici de reuşită, jucătorul respectînd programul de pregătire fixat de antrenorul Ion Marin. “Este foarte greu să suspenzi contractul unui jucător pe motiv că a blătuit meciuri, pentru că aceste acuze trebuie probate. Este sancţiunea supremă şi pînă atunci mai trebuie luate o serie de sancţiuni împotriva jucătorului. În plus, trebuie înaintată o adresă la FRF, care trebuie să conţină şi faptul că fotbalistul respectiv a luat la cunoştinţă intenţia clubului. Din păcate, în România s-a procedat mai simplist, clubul suspendînd jucătorul după buna sa plăcere, după care a dus actele la FRF, iar acestea au fost ratificate. Totuşi, clubul se poate alege cu un proces civil mult mai periculos, pentru că este un lucru grav să iei cuiva dreptul la muncă”, a explicat un fost preşedinte al clubului constănţean. Cazul lui Şchiopu va fi luat în discuţie pe 21 ianuarie, însă astăzi, un alt jucător constănţean, Răzvan Farmache, va afla dacă va fi declarat liber de contract, după ce a depus memoriu împotriva Farului din cauza unor restanţe financiare.

Bulgarul Kuncho Kuncev susţine probe de joc la Farul

Mijlocaşul bulgar Kuncho Kuncev a sosit luni la Constanţa şi va susţine probe de joc la Farul, urmînd ca tehnicianul Ion Marin să decidă dacă jucătorul va fi păstrat în lot. În vîrstă de 25 de ani, Kuncev a mai jucat la Cerno More Varna, Spartak Varna şi la Prefab Modelu. Constănţenii au intrat ieri în cantonament, urmînd să rămînă la minihotelul de la stadion timp de două săptămîni. De la antrenamentul de dimineaţă a lipsit Gerlem, care a efectuat un control medical, după ce a resimţit dureri la piciorul drept, însă brazilianul se va pregăti de astăzi alături de colegii săi. Din lotul cu care s-au început pregătirile a dispărut Alin Şeroni, venit în probe de la Prefab Modelu, iar “Săpăligă” va renunţa şi la Liviu Mihai II, care se va întoarce la CSM Ploieşti, precum şi la Ionuţ Larie, care va reveni la Delta Tulcea. Ieri, cei patru jucători trimişi la echipa a doua, Farmache, Nae, Şchiopu şi Cruceru, au fost retrimişi de conducea clubului să se pregătească la formaţia de juniori antreantă de Eugen Şovăilă şi Lucian Marinof. Motivul invocat de oficialii clubului: atitudinea necuviincioasă a celor patru faţă de coechipierii de la echipa mare. Sîmbătă, de la ora 11.00, constănţenii vor disputa o partidă amicală împotriva echipei Delta Tulcea.