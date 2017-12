Conflict... tacit între Răzvan Burleanu și Mircea Sandu

Fotbalul românesc a avut și are conducătorii pe care îi merită. Ieri, de la ora 11.00, la București, Răzvan Burleanu - actualul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF), și Mircea Sandu - fostul președinte al FRF, au organizat câte un eveniment, împărțind astfel reprezentanții mass-media, dar și pe oamenii din fotbal, care au fost nevoiți să aleagă una dintre conferințe. Dacă Burleanu a organizat premierea jucătorilor şi componenţilor staff-ului tehnic care au calificat echipa naţională la turneul final al Campionatului European de fotbal din Franța, din 1984, Mircea Sandu şi-a lansat propria companie de manageriat şi impresariat sportiv.

MIRCEA SANDU A TRECUT LA... IMPRESARIAT

Fostul preşedinte al FRF, Mircea Sandu, şi-a lansat, ieri, compania de manageriat şi impresariat sportiv Best Business Sport, în portofoliul firmei aflându-se deja jucători şi antrenori precum Constantin Gâlcă, Răzvan Lucescu, Daniel Niculae, Florin Costea, Costin Curelea, Paul Batin, Dacian Varga, Daniel Pancu, Adrian Neaga, Emil Săndoi, Sorin Cârţu, Bogdan Stelea, Mihai Stoichiţă, Flavius Stoican, Cristian Dulca, George Ogăraru, Petre Grigoraş şi Adrian Falub. Cu ocazia acestei lansări, Mircea Sandu a declarat că şi-a propus să repete în această iniţiativă privată realizările din cei 24 de ani petrecuţi ca şef al Federaţiei Române de Fotbal. „Avem un scop bine definit, acela de a oferi o platformă globală de lucru pentru federaţii, cluburi, antrenori şi sportivi. Nu ne referim doar la fotbal, ne referim la sport în general. Sunt convins însă că fotbalul va fi baza. Vrem să integrăm experienţa noastră şi a colaboratorilor noştri, să abordăm problematică esenţială pentru dezvoltarea sportului”, a spus Mircea Sandu. Fostul şef de la Casa Fotbalului a precizat că, în cazul în care va fi solicitată, compania sa va încheia contracte inclusiv cu Federaţia Română de Fotbal, condusă acum de Răzvan Burleanu, cu care Sandu se află în conflict de mai mult timp. Mircea Sandu şi-a propus prin crearea acestei agenţii acoperirea unei palete largi de activităţi în domeniul sportului, urmând să realizeze o analiză a profitabilităţii la finalul anului 2016. Membru fondator al Best Business Sport, alături de Mircea Sandu şi Dumitru Mihalache, fostul internaţional Daniel Prodan priveşte cu optimism viitorul agenţiei, iar tehnicianul Mihai Stoichiţă crede că agenţia lui Mircea Sandu va reuşi să realizeze ceea ce şi-a propus. Prezent la eveniment, fostul tenisman Ilie Năstase a afirmat că în ţările dezvoltate există mai multe agenţii de acest tip, care ajută sportivii. Fostul internaţional Florin Răducioiu îl susţine pe Mircea Sandu în noua activitate şi şi-a exprimat încă o dată dezamăgirea faţă de FRF, după ce a părăsit postul de selecţioner al echipei naţionale Under 17. La eveniment au mai participat foştii internaţionali Bogdan Stelea, Gavrilă Balint, Basarab Panduru, Gheorghe Mihali şi Daniel Pancu. Balint, care a răspuns invitației din respect pentru Mircea Sandu, a declarat că, în opinia sa, fotbalul românesc va intra în colaps anul viitor, precizând că se gândeşte serios să îşi schimbe domeniul de activitate, printre priorităţile sale aflându-se agricultura.

SĂRBĂTOARE LA CASA FOTBALULUI

Jucătorii şi componenţii staff-ului tehnic care au calificat echipa naţională la turneul final al Campionatului European din 1984 au fost sărbătoriţi, ieri, în cadrul unui eveniment organizat la Casa Fotbalului din București, după 30 de ani de la prezenţa României la turneul din Franţa. În cadrul galei au primit diplome şi plachete aniversare foşti fotbalişti, printre care se numără Aurel Ţicleanu, Nicolae Ungureanu, Ion Geolgău, Dumitru Moraru, Ionel Augustin, Viorel Turcu, Gheorghe Mulţescu, Marin Dragnea, Ioan Bogdan, Ion Zare, Mircea Irimescu, Dudu Geogescu. De asemenea, Mircea Rădulescu, Necula Răducanu, Nicolae Andreescu, Liviu Buluş, Mircea Pascu (fostul preşedinte FRF) și generalul Niculae Stan (fostul preşedinte al CNEFS) au fost şi ei premiaţi. Organizatorii i-au acordat o diplomă de excelenţă şi actualului selecţioner al României, Anghel Iordănescu. De la eveniment au lipsit mai mulţi foşti internaţionali, precum Mircea Rednic, Gino Iorgulescu, Ladislau Boloni, Rodion Cămătaru, Ilie Balaci, Ioan Andone, Gheorghe Hagi, Sorin Cârţu, precum şi selecţionerul României din 1984, Mircea Lucescu. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, i-a invitat pe toţi componenţii generaţiei din '84 să participe la meciul pe care prima reprezentativă îl va disputa la 4 septembrie 2015, în deplasare, cu selecţionata Ungariei, în Grupa F a preliminariilor EURO 2016.

„Aţi fost eroi veritabili, inclusiv ai copilăriei mele. Eu am spus întotdeauna că echipa naţională este mai mult decât jucătorii echipei naţionale, mai mult decât staff-ul tehnic, mai mult decât suporterii, echipa naţională este o stare de spirit. Iar azi, dumneavoastră sunteţi o stare de spirit. De aceea, vreau să vă invit să mergem împreună la meciul din deplasare al echipei naţionale cu Ungaria, din luna septembrie a anului viitor. Vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut pentru fotbalul românesc”, a spus Burleanu în cadrul galei.

CRĂCIUNESCU L-A CRITICAT PE BURLEANU

Fostul arbitru FIFA Ion Crăciunescu a declarat că preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a venit la Gala EURO 1984 „îmbrăcat exact aşa cum conduce fotbalul” şi a precizat că foştii jucători, antrenori şi conducători „meritau mai mult respect” la acest eveniment. Şeful federaţiei a fost îmbrăcat într-un sacou negru cu cămaşă bleu, pantaloni galben-muştar şi pantofi maro. „Am venit la acest eveniment pentru că m-a invitat domnul Mircea Pascu. L-am văzut însă pe domnul Burleanu îmbrăcat exact cum conduce şi fotbalul. Momentul acesta am înţeles că s-a realizat la iniţiativa domnului Mircea Pascu. În ceea ce îl priveşte pe domnul Burleanu, nu poţi să apari îmbrăcat în felul ăsta la un asfel de eveniment. Îmi făcea impresia că cineva de la bucătărie a schimbat halatul, şi-a luat o haină şi a venit la eveniment. Aceşti oameni meritau mult mai mult respect”, a spus Crăciunescu. Întrebat de ce crede că fostul internaţional Gheorghe Hagi a lipsit de la gala organizată de actuala conducere a FRF, Crăciunescu a răspuns: „Probabil că atacurile care au fost la adresa lui lasă urme”. Burleanu i-a răspuns lui Ion Crăciunescu, spunând că „pozează în altceva decât este”.