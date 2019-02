Confort sporit în stațiile RATC. Primăria instalează bănci

15:34:22 / 06 Februarie 2019

Bataie de joc marca Fagadau

In ultima perioada este haos in transportul public ... ieri, ca si astazi, am vazut 4 autobuze in statia de la Tomis 3, sens spre Tomis Nord: 42, 43, 43M, 43C ... daca pierzi convoiul asta de autobuze esti halit, astepti de te ia naiba in statiile neprotejate contra ploii, vantului sau zapezii ... dar Fagadau ne pune la dispozitie bancute, sa putem sa asteptam mult si bine autobuzele RATC, in ploaie si viscol ... autobuze care sunt, de departe, cea mai proasta alegere pentru un transport civilizat in Constanta ... cum sa alegi niste cascarabete atat de inghesuite si sa ai pretentia, ca si primar, ca oamenii sa isi lase masinile deoparte si sa foloseasca transportul in comun ... nicio secunda Fagadau nu s-a gandit la constanteni cand a ales aceste autobuze, doar parandaratul este cel care a contat si conteaza pentru actuala administratie