Confruntare între titanii finanțelor pentru piața aurului din Londra

Unele dintre cele mai mari nume din domeniul finanțelor se luptă pentru controlul pieței de aur din Londra - în valoare de cinci mii de miliarde de euro, un sector vechi de trei secole forțat să se adapteze erei digitale, potrivit Bloomberg.

În contextul în care London Bullion Market Association restructurează comerțul cu vânzări directe care reprezintă punctul de referință al pieței, noi metode de a cumpăra și de a vinde metale prețioase sunt pregătite să intre în funcțiune din 2017 din partea CME Group Inc., Intercontinental Exchange Inc. și the London Metal Exchange.

Mai multe bănci au o miză importantă în această situație, inclusiv Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc și JPMorgan Chase and Co.

Aproape jumătate din comerțul cu aur cunoscut se desfășoară în Londra. Tranzacțiile OTC se încheie cu o strângere de mână virtuală și lasă riscurile în seama cumpărătorilor și a vânzătorilor, nu și în seama caselor de compensare. De la criza financiară, toate piețele și-au reevaluat modul în care își administrează afacerile și riscurile, pe fondul intensificării cercetărilor reglementatorilor.

Aurul rămâne una dintre cele mai bune mărfuri și o rezervă importantă pentru băncile centrale din lume. Deși prețurile au scăzut în ultimii trei ani până în 2015, cererea și-a revenit în ultima vreme.

În octombrie, reprezentanții LBMA au raportat că traficul a crescut la o medie zilnică de 18,6 milioane de uncii, ceea ce reprezintă 23,5 miliarde de dolari, calculat ca valori medii lunare ale aurului în stare nativă.

Prețurile au crescut cu 9,6% în 2016, ajungând la 1.162,56 dolari pe uncie.