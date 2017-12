Confruntarea dintre martorii vameşilor, un eşec total

Procesul vameşilor Mihai Mihăiţă şi Roberto-Lucian Bojin a avut un nou termen ieri la Curtea de Apel Constanţa. Instanţa a audiat trei martori, denunţătorul şi doi angajaţi ai Biroului Vamal Constanţa, care au povestit, încă o dată, cum a decurs importul de citrice despre care se vorbeşte în rechizitoriu. Potrivit actului de inculpare, pe 20 şi 21 aprilie 2004, Mihai Mihăiţă, adjunctul biroului Vamal Port Constanţa a pretins, prin intermediul finului său, Bojin, administratorul unei societăţi comerciale din Constanţa, suma de 1.500 dolari SUA pentru îndeplinirea formalităţilor vamale pentru un import de citrice în Portul Constanţa. La acea dată, anchetatorii au declarat că l-au prins în flagrant pe Bojin în momentul primirii banilor. Funcţionarul vamal Mihai Mihăiţă a fost acuzat de săvîrşirea infracţiunii de luare de mită în formă calificată, iar Lucian Roberto Bojin, de complicitate la luare de mită în formă calificată. Dosarul a trecut printr-o judecată, în urma căreia cei doi au fost achitaţi de Tribunalul Constanţa, în luna mai 2006. Sentinţa a fost menţinută de Curtea de Apel, iar procurorii au atacat-o, în recurs, la instanţa supremă, care a hotărît, la sfîrşitul anului trecut, rejudecarea procesului. Ieri, reprezentantul firmei importatoare, Florin Nicolae a susţinut că el a avut iniţiativa denunţului formulat la DNA, în urma discuţiilor avute cu comisionarul vamal care se ocupa de importul mărfii lui: „Sorin Zăchiţeanu m-a sunat şi mi-a spus că trebuie să mai achit o taxă de 1.500 de dolari. A precizat că el nu agrează acest mod de lucru, dar nu are ce face. De aceea am renunţat la el şi l-am contactat pe Cristian Fuior, dar situaţia a rămas aceeaşi. Noul comisionar vamal mi-a zis că am avut o „reţetă”, pe care nu am respectat-o. Am făcut plîngere la DNA Constanţa pentru că am considerat taxa cerută ca fiind ilegală şi am dedus că este mită!” Instanţa a vrut să îi confrunte pe martorii de ieri cu altul considerat cheie, Diana Julieta Dinu, care însă este plecată la muncă în Olanda şi nu se ştie cînd va reveni în ţară. Pentru că avocaţii şi procurorul au insistat ca femeia să fie confruntată cu Mihăiţă şi Bojin, judecătorii au decis să o citeze la adresa din Olanda şi să acorde un nou termen pe 4 decembrie. Atît de mult aşteptata confruntare s-a dovedit a fi un eşec total pentru că nimeni nu se aştepta ca martorul principal să lipsească.