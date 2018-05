Confruntări de podium în Liga a VI-a

Etapa a 17-a din Liga a VI-a la fotbal aduce faţă în faţă, duminică, 5 mai, în Seria Nord, prima clasată, Sportul Tortoman, şi formaţia aflată pe locul 3, Dacia Mircea Vodă. Iar în Seria Sud se vor întâlni primele două clasate, AS Pelinu şi Fulgerul Chirnogeni.

Programul partidelor de duminică, 5 mai, este următorul -

SERIA NORD

Ora 11.00: Pescărușul Gârliciu - Pescarul Ghindărești

Dacia Mircea Vodă - Sportul Tortoman

Ora 14.00: Viitorul Cuza Vodă - Înfrățirea Cogealac

Ulmetum Pantelimon - Steaua Speranței Siliștea

Ora 17.00: Dunărea Ciobanu - Recolta Nicolae Bălcescu

Gloria Seimeni va câştiga cu scorul de 3-0, la “masa verde”, meciul cu Speranța II Castelu, formaţie care a fost exclusă pentru două neprezentări.

Clasament: 1. Sportul Tortoman 41p/15j (golaveraj: 46-16), 2. Recolta Nicolae Bălcescu 31p (49-26), 3. Dacia Mircea Vodă 29p/15j (33-20), 4. Viitorul Cuza Vodă 27p (51-29), 5. Gloria Seimeni 26p (53-41), 6. Dunărea Ciobanu 21p/15j (30-34), 7. Pescarul Ghindărești 21p (38-62), 8. Steaua Speranței Siliștea 19p (47-42), 9. Ulmetum Pantelimon 19p (40-41), 10. Speranța II Castelu 14p (25-44), 11. Pescărușul Gârliciu 10p/14j (22-43), 12. Înfrățirea Cogealac 10p/15j (28-64).

SERIA SUD

Ora 11.00: AS Bărăganu - Trophaeum Adamclisi

Flacăra Viișoara - Voința Cochirleni

Luceafărul Amzacea - ITC Constanţa

AS Independența - Viitorul Cobadin

Ora 14.00: AS Pelinu - Fulgerul Chirnogeni

Danubius Rasova va sta, pentru că echipa Sacidava Aliman s-a retras din campionat.

Clasament: 1. AS Pelinu 40p (golaveraj: 62-26), 2. Fulgerul Chirnogeni 36p/14j (61-22), 3. Danubius Rasova 34p (51-24), 4. AS Independența 23p (45-24), 5. Luceafărul Amzacea 20p/14j (32-40), 6. Viitorul Cobadin 18p/14j (30-33), 7. Voința Cochirleni 17p/14j (43-45), 8. Trophaeum Adamclisi 14p/14j (27-34), 9. ITC Constanţa 13p/13j (24-35), 10. Flacăra Viișoara 6p (20-54), 11. AS Bărăganu 3p (14-72).