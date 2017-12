Confruntări pentru ambii poli ai clasamenului în play-out-ul Ligii 1

Au mai rămas trei etape de disputat din play-out-ul Ligii 1, iar etapa a 12-a poate fi decisivă în lupta pentru ambii poli ai clasamenului. În duelul pentru prima loc din play-off, care garantează prezența în preliminariile UEFA Europa League, confruntarea dintre CS Universitatea Craiova și CSMS Iași poate aduce oaspeților un pas important spre Europa în cazul unei victorii în deplasare. Dacă oltenii înving sau meciul se termină la egalitate, atunci și FC Botoșani poate emite pretenții la UEL dacă se va impune la Timișoara. În duelul pentru evitarea retrogradării, FC Voluntari și Petrolul Ploieşti se vor întâlni sâmbătă în meci direct, un succes al echipei vizitatoare lăsând deschisă bătălia în trei, în care mai este angrenată și ACS Poli Timișoara, pentru ultimele două runde ale sezonului.

Programul meciurilor din etapa a 12-a a play-out-ului - sâmbătă, ora 17.00: FC Voluntari - Petrolul Ploieşti, ora 19.30: Concordia Chiajna - CFR Cluj; duminică, ora 17.00: CS Universitatea Craiova - CSMS Iași, ora 19.30: ACS Poli Timișoara - FC Botoșani. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport, Look TV și Look Plus. Clasament play-out: 1. Iaşi 35p (golaveraj: 11-9), 2. CFR 33p (20-7), 3. Craiova 33p (14-11), 4. Botoşani 31p (20-17), 5. Concordia 28p (15-11), 6. Voluntari 22p (11-19), 7. ACS Poli 20p (11-24), 8. Petrolul 18p (9-13). Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.