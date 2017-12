Confruntări violente la 160 km de frontieră

10:48:38 / 05 Mai 2014

In Constanta n-o sa vina nici un turist al Odesei! Vorbim de alt timp de turisti, cei care merg in Odesa o fac pentru altceva decat manele si gunoaie.

Ce vrajeala ordinara au rusnacii astia cu O.S.C.E-ul. La fel au mancat rahat si cu Transnistria si ne e clar ce cauta ei; o facatura de justificare a prezentei lor militare pe teritoriul altui stat, caruia sa-i controleze regiunile prin restrictii militare asupra libertatii de miscare a populatiei si asupra administratiei (primarii, consilii) si sa-si impuna propriile marionete supuse. Sub egida O.S.C.E!