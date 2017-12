Confuzie de pomină

Ziarul britanic ”The Independent” ar putea fi acţionat în instanţă, după ce a fost acuzat că a publicat pe prima pagină poza unui actor croat, acesta fiind descris ca un nazist responsabil de genocid. Incidentul a avut loc în ediţia de marţi, când a fost publicat un material despre cazul lui Samuel Kunz, în vârstă de 89 de ani, nazist, suspect de crime de război. Samuel Kunz a decedat săptămâna trecută, înaintea unui proces în care era acuzat de implicare în uciderea a peste 400.000 de evrei, în lagărul de la Belzec, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Fotografia, publicată pe primă pagină a ziarului, prezenta un bărbat, aparent Samuel Kunz, care purta nu o uniformă nazistă, ci o uniformă a mişcării fasciste din Croaţia, Ustasha. Ulterior s-a dovedit că imaginea era scoasă dintr-un film artisitc croat numit ”The Living and the Dead”, realizat în 2007, care trata tema războiului din 1990 din Bosnia şi care includea şi scene din al Doilea Răboi Mondial.

Potrivit presei din Croaţia şi Bosnia-Herţegovina, în poza din ziraul ”The Independent” apărea de fapt Ljubomir Jurkovic, un actor croat, născut la 15 ani după terminarea războiului. Deşi mai multe ziare din Marea Britanie au publicat ştirea decesului lui Samuel Kunz, doar ”The Independent” a acordat subiectului întreaga primă pagină. Articolul a fost preluat de mai multe ziare şi site-uri din Croaţia si Bosnia-Herţegovina. La rândul său, Ljubomir Jurkovic s-a declarat revoltat de această greşeală nefericită şi a ameninţat că va da ziarul britanic în judecată. ”Este teribil, o gravă jignire adusă mie, oraşului meu şi Croaţiei. Trebuie să vorbesc mai întâi cu avocatul meu, dar cu siguranţă voi cere o rectificare cu scuzele aferente şi voi da ziarul în judecată. Mă caracterizează ca un nazist şi un criminal de război”, a declarat Ljubomir Jurkovic pentru ziarul ”Vecernji List” din Zagreb. Alături de poza lui Ljubomir Jurkovic, editorii de la ”The Independent” au scris: „Căutat pentru moartea a 430.000 de evrei. A fugit de justiţie 67 de ani. A murit liber”.

Pe de altă parte, reprezentanţii ziarului au declarat că fac o anchetă internă pentru a afla cum s-a găsit această fotografie. Aceeaşi imagine poate fi totuşi găsită uşor pe site-ul care promova filmul din 2007 ”The Living and The Dead”. Incidentul a fost raportat de o agenţie de ştiri din Bosnia-Herţegovina, care a publicat şi un filmuleţ de pe YouTube în care apărea Ljubomir Jurkovic în rolul din ”The Living and The Dead”. Potrivit jurnaliştilor de la publicaţia britanică ”The Guardian”, o explicaţie a incidentului se poate găsi pe Google. Căutând pe Google Imagini numele Samuel Kunz, apar mai multe fotografii cu diverşi veterani nazişti, dar şi imagini ale lui Ljubomir Jurkovic în uniforma ustaşilor croaţi. Sub poza de pe Google a lui Ljubomir Jurkovic scrie ”Samuel Kunz ca ofiţer nazist”.