CONGAZ, 29.000 de clienţi şi o nouă bază de producţie în Ovidiu

Un nou sediu secundar al companiei furnizoare şi distribuitoare de gaze naturale, CONGAZ SA, a fost inaugurat ieri, în prezenţa mai multor oficialităţi şi a angajaţilor companiei. Acest nou sediu răspunde nevoii crescînde a CONGAZ de a-şi extinde activitatea deoarece, în nouă ani de activitate, firma a reuşit să atingă cifra record de peste 29.000 de clienţi. „Am cîştigat încrederea clienţilor şi am reuşit să dezvoltăm reţelele de distribuţie nu numai în Constanţa, ci şi în Medgidia, Ovidiu, Năvodari, M. Kogălniceanu. Şi nu ne vom opri aici, deoarece scopul principal este acela de a asigura tuturor constănţenilor această nouă sursă de energie, mult mai puţin poluantă, mult mai comodă şi mai la îndemînă, mult mai ieftină. Pentru anul 2008, ne-am propus să ne extindem şi în restul judeţului Constanţa, prima localitate de pe listă fiind Cumăna. Am depus deja documentaţia pentru licitaţie şi sperăm să cîştigăm. Mai avem două lucrări în execuţie, la Lumina şi la Negru Vodă. Pentru anii următori, ne propunem să introducem gazele naturale şi în Mangalia şi Eforie”, a declarat Augustin Oprea, directorul general al CONGAZ. În privinţa investiţiilor, compania are de gînd să continue trend-ul pe care îl cultivă de cinci ani: investiţii anuale de 10 milioane de euro. „Este o cifră pe care am menţinut-o constantă de aproape 5 ani”, a mai declarat directorul CONGAZ. Noul sediu secundar este un adevărat punct strategic în structura administrativă de intervenţie a companiei. „Sîntem bucuroşi că am fost nevoiţi să facem acest sediu pentru a ne putea continua activitatea în condiţii cît mai bune. Avem peste 100 de angajaţi aici şi putem acţiona foarte rapid în Constanţa, în Medgidia, în Cogealac, etc. Această bază este un punct de legătură dintre noi şi clienţii noştri”, a explicat Augustin Oprea. Gerhard Moellemann, preşedintele Consiliului de administraţie al CONGAZ a realizat o paralelă la nivel înalt între potenţialul macroeconomic al României şi cel al Germaniei şi a explicat de ce o companie de gaze naturale este atît de diferită de alte structuri economice. „Este foarte dificil pentru o societate de gaze să se prezinte în public, deoarece investiţiile sale imense sînt în subteran. Şi produsul pe care noi îl vindem este, în fapt, invizibil. Astăzi (ieri - n.r.), acest nou sediu este, pentru noi, simbolul concret a ceea ce facem, a ceea ce producem, a ceea ce oferim şi a ceea ce arătăm lumii”, a declarat Gerhard Moellemann.

În privinţa zvonurilor despre majorarea preţului gazelor naturale cu 70% - procent cerut/impus de Comisia Europeană în contextul alinierii la UE - Augustin Oprea a ţinut să specifice (veste bună pentru consumatori!) că, deocamdată „CONGAZ vinde gazele la preţurile din decembrie. Încă nu am primit noile preţuri pentru ianuarie şi dacă acest lucru nu s-a întîmplat pînă acum, înseamnă că şi în februarie vom vinde la aceleaşi preţuri”.