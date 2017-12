Congel administrativ în Liceul din Cogealac

SCANDAL Nesăbuinţa unora din aleşii de la Cogealac riscă să afecteze sănătatea unor copii nevinovaţi care învaţă în şcolile din comună. Într-o luptă continuă pentru putere şi pentru imagine, primarul Hristu Cati, devenit celebru după arestarea pentru implicarea în scandalul eolienelor, a încercat „să le facă o aroganţă” consilierilor, nouă la număr, care se opun ideilor sale de a conduce o administraţie locală, dând vina pe aceştia că, din cauza lor, nu există căldură în şcoli. Sătui să aştepte reacţia conducerii administraţiei locale în a aloca fonduri pentru încălzirea sălilor de clasă, zeci de părinţi au luat cu asalt, vineri dimineaţă, liceul din Cogealac, unde învaţă peste 600 de elevi, de la clasa I până la a XII-a, fiind extrem de nemulţumiţi de faptul că trebuie să trimită copiii la şcoală, pentru a învăţa în frig. „Copiii suferă de frig în şcoală şi stau cu gecile şi cu căciulile pe cap, asta pentru că Primăria nu a plătit facturile către Congaz, societatea care furnizează agentul pentru încălzirea şcolii”, a spus un reprezentant al comitetului de părinţi. Situaţia a confirmat-o şi un cadru didactic, care, sub protecţia anonimatului, a confirmat faptul că în şcoală este foarte frig. Părinţii au încercat să caute o explicaţie la şcoală, dar cum conducerea instituţiei de învăţământ are mâinile legate, pentru că fondurile sunt în mâna primarului, părinţii iau chemat la o întâlnire pe aleşii locali şi pe primarul Hristu Cati, care, speriat ca scandalul să nu ia amploare, a binevoit să-şi facă apariţia. Cum presa a fost ţinută de primar departe de locul unde se ţinea întâlnirea, părinţii care au venit la şedinţă au relatat faptul că, în loc de discuţii concrete, au asistat la o ceartă în toată regula între consilieri şi primar.

ACUZE Pe de o parte, consilierii PNL şi PSD au fost acuzaţi de tabăra primarului că, din cauza faptului că aceştia nu vin la şedinţă, „Primăria nu a putut face o rectificare bugetară, astfel încât să se poată plăti facturile restante la gaze”. „Fondurile Primăriei au fost blocate, iar noi nu am putut să rectificăm bugetul pentru că nouă consilieri nu vin la şedinţele de Consiliu”, a spus un consilier PNŢCD. Numai că afirmaţiile ţărănistului sunt demontate de consilierii PSD şi PNL care au spus că datoriile către Congaz nu au fost plătite încă din luna aprilie, drept pentru care Congaz a reziliat contractul. „Bugetul pentru cheltuielile cu şcoala s-au făcut la începutul anului, fiind alocaţi pentru încălzirea şcolilor din comună şi alte cheltuieli, în afară de salarii, aproape 270.000 de lei, atât cât a cerut conducerea unităţilor de învăţământ. Deci, în luna aprilie, de când datează datoriile către Congaz, Primăria avea bugetul asigurat. În plus, fondurile pentru şcoli şi asistenţă socială nu pot fi blocate, deci primarul a avut cu ce să plătească restanţele la Congaz, dar nu a făcut-o. În plus, am fost acuzaţi că nu venim la şedinţele de Consiliu. Este adevărat, dar nu am făcut-o pentru că primarul nu a introdus, la nicio şedinţă, proiecte care se referă la adevăratele probleme ale comunei, cum este cea a şcolii. Când va asculta adevăratele probleme ale cetăţenilor, noi, cei nouă consilieri, vom fi prezenţi la şedinţe, dar numai în prezenţa Poliţiei. Se ştie de ce!”, a declarat consilierul PSD Cornelia Pândichi. După cearta de la şcoală, taberele implicate în scandal au convenit ca să se întâlnească, săptămâna viitoare, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, unde va fi abordată inclusiv problema încălzirii şcolilor.