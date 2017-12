Congelatorul, cel mai bun prieten al persoanelor aflate la dietă

Congelatorul poate deveni cel mai bun prieten al persoanelor aflate la dietă, potrivit nutriţioniştilor britanici, care au alcătuit lista alimentelor congelate cu efecte benefice asupra curelor de slăbire.

Mazărea congelată este o leguminoasă cu efecte benefice asupra sănătăţii, care poate fi asortată cu orice preparat culinar, pentru a îmbunătăţi aportul de vitamina C, acid folic, proteine şi fibre. Mazărea contribuie, totodată, la scăderea coeficientului GI (Glycemic Index) - viteza cu care zahărul este eliberat în fluxul sangvin şi, astfel, la menţinerea energiei în organism pentru mai mult timp. Mazărea congelată conţine mai multe vitamine decît cea proaspătă, deoarece producătorii o congelează într-un interval de maximum două ore şi jumătate de la recoltare, reuşind să păstreze astfel în boabe toate calităţile lor nutriţionale. Filo congelat, un aluat de foi cu un conţinut sărac în grăsimi, poate fi folosit pentru toate varietăţile dietetice de plăcintă sau produse de patiserie preparate în casă. Chipsurile congelate sînt mult mai sărace în grăsimi (în medie, 4,2% grăsimi) comparativ cu chipsurile prăjite preparate în casă (în medie, 6,7% grăsimi), tranformîndu-le astfel într-o alternativă mai sănătoasă şi mai convenabilă pentru persoanele care îşi supraveghează cu atenţie greutatea. Deoarece sînt congelate foarte repede după preparare, chipsurile industriale congelate conţin cu 33% mai multă vitamina C decît chipsurile preparate în propria bucătărie din cartofi proaspeţi. Acadelele congelate, produse destinate nu doar copiilor, reprezintă o alternativă valabilă pentru momentele în care o persoană simte nevoia de a gusta ceva dulce. În plus, cele mai multe dintre ele conţin mai puţin de 10 calorii. Spanacul congelat reprezintă o bună sursă de fier, care de multe ori lipseşte din organismul persoanelor aflate la dietă. El reuşeşte, totodată, să umple spaţiile goale din farfurie, fiind, în acelaşi timp, un aliment cu un conţinut caloric foarte scăzut. Nutriţioniştii britanici consideră că spanacul congelat poate fi chiar mai bun decît cel proaspăt. Testele recente au demonstrat faptul că la două zile după recoltare, spanacul îşi pierde deja 75% din conţinutul de vitamina C, în timp ce spanacul congelat îşi pierde doar 25% din acest conţinut, pe parcursul întreagii durate de congelare. Afinele congelate imediat după recoltare îşi păstrează intact conţinutul de vitamina C şi de antocianin, un antioxidant extrem de important pentru organism. Boabele de afine luate direct din congelator au gust de şerbet, dar, spre deosebire de acesta, nu conţin atît de mult zahăr şi nici atît de multe calorii. Ele pot fi amestecate cu smîntînă sau iaurt, pentru a prepara un excelent mic dejun sănătos.

Peştele oceanic congelat imediat după capturare îşi păstrează prospeţimea şi reprezintă alimentul ideal, sărac în conţinut caloric, putînd fi preparat la grătar sau în baie de aburi şi servit alături de cartofi fierţi şi legume proaspete.