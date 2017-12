Congres de Chirurgie Endoscopică

Până pe 26 noiembrie se desfăşoară cel de-al VI-a Congres Naţional al Asociaţiei Române de Chirurgie Endoscopică (ARCE), eveniment care a adus o serie de premieri. În primul rând, el a adunat reprezentanţii a 15 specialităţi, respectiv chirurgie, ginecologie, anestezie, ORL, urologie, ortopedie, pediatrie, gastroenterologie, radiologie sau neurochirurgie. Se urmăreşte o medicină de calitate graţie tehnologiilor moderne, computerizate, video-asistate sau robotice. „Este nevoie să ne reunim toţi, să recunoaştem performanţa la care am ajuns. Se simţea şi necesitatea unui bilanţ, astfel încât în ţară să se cunoască ce potenţial avem în acest domeniu, atât în privinţa copiilor, cât şi în cea a adulţilor. În plus, este în interesul nostru ca specialităţile prezente aici să se cunoască între ele”, a declarat preşedintele ARCE, prof. dr. Mircea Beuran. La congres participă 130 de invitaţi speciali, personalităţi renumite pe plan naţional şi internaţional. Potrivit prof. dr. Beuran, intenţia este ca, în 2015, România să găzduiască Congresul Societăţii Europene de Chirurgie Endoscopică.