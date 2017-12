Congres de Numerologie, la Eforie Nord

Societatea Media Lux, în colaborare cu Primăria oraşului Eforie, organizează, la sfîrşitul lui septembrie, în Eforie Nord, primul Congres de Numerologie, care va reuni specialişti din lumea matematicii, oameni de ştiinţă, lumea ezoterică şi specialişti în domeniul numerologiei, ştiinţă bazată pe calcule de pe vremea lui Pitagora. Reprezentanţii Primăriei spun că interesul primarului Ovidiu Brăiloiu pentru acest domeniu s-a accentuat după lecturarea cărţii \"În numele tatălui\", a Milenei Farcaş, carte în care este prezentat şi primarul oraşului. Autoritatea locală are de gînd să se implice şi în alte tipuri de activităţi. În urma succesului înregistrat de Tîrgul de antichităţi Antica, Primăria Eforie organizează, în perioada 1 - 3 octombrie, primul Consiliu Naţional al Colecţionarilor de Antichităţi. Primarul Ovidiu Brăiloiu a lansat invitaţia la acest nou eveniment participanţilor la tîrg, în scopul constituirii unei strategii care are drept obiectiv obţinerea unor rezultate mai bune la ediţiile viitoare ale tîrgului, ce se va organiza, în fiecare an, în lunile mai şi august, în Eforie. În plus, în perioada sezonului estival viitor, Primăria Eforie are în plan organizarea unei tabere de creaţie destinată tinerilor. La workshop-ul organizat în Eforie Nord, la Camping Şincai, în perioada 1 - 20 iunie, vor participa absolvenţi ai academiilor de artă din toată lumea, precum şi profesori şi artişti plastici din ţară şi străinătate. La atelierul care se va organiza la Eforie, artiştii participanţi vor realiza lucrări ce vor fi expuse pe raza întregului oraş. Prin iniţierea unor astfel de proiecte, primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, speră să crească gradul de atractivitate turistică în staţiune.