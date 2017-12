Congres extraordinar al PNL, în martie

Preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi seară, la finalul întîlnirii cu preşedinţii de filiale, că majoritatea liderilor din teritoriu au luat în seamă varianta convocării unui congres extraordinar şi chiar au stabilit ca acest for să fie convocat în 20-21 martie. El a apreciat că “un congres extraordinar are menirea să reducă anumite tensiuni inerente - pentru că există, aşa cum se ştie, întotdeauna, o competiţie internă în fiecare partid -, dar are şi scopul de a da o legitimitate proaspătă celor care vor conduce partidul în perioada următoare în postura de partid de opoziţie”. Tăriceanu a menţionat că, pentru acest congres, liberalii trebuie să facă anumite modificări de statut, dar a menţionat că, în opinia sa, cel mai important lucru pentru cetăţeni este “proiectul politic pe care PNL îl va propune în continuare românilor” decît alegerea unei conduceri. De asemenea, el a anunţat că la congresul PNL va prezenta şi lista de candidaţi pentru Parlamentul European. Ieri, liberalii s-au întrunit în şedinţa Biroului Politic Central, în cadrul căreia au aprobat propunerea lui Tăriceanu de convocare a unui congres extraordinar în 20-21 martie. Potrivit secretarului general al PNL, Dan Motreanu, propunerea congresului extraordinar pentru 20-21 martie a fost validată de BPC cu 21 de voturi “pentru”, un vot “împotrivă” şi două abţineri. A urmat Delegaţia Permanentă (DP), pentru a discuta propunerea de convocare a unui congres extraordinar. La finalul şedinţei, Tăriceanu a anunţat că DP a decis, cu largă majoritate de voturi, convocarea congresului extraordinar în 20-21 martie. Tăriceanu a menţionat că DP a însărcinat BPC să stabilească calendarul de desemnare a candidaţilor pentru Parlamentul European şi pentru alegerile prezidenţiale, în perioada următoare. La rîndul său, vicepreşedintele liberal Ludovic Orban a declarat, la finalul DP, că, în ce priveşte candidatura sa la şefia PNL, va trebui să se consulte cu colegii de partid dar mai ales, cu prietenul Crin Antonescu, arătînd că cel mai important lucru este că s-a decis convocarea congresului extraordinar: “Vom avea congres extraordinar în 20-21 martie şi va mai fi organizată încă o Delegaţie Permanentă, pînă în 20 februarie, pentru a stabili ordinea de zi, norma de reprezentare şi celelalte detalii politice. Important este că, astăzi, Delegaţia a hotărît ca baza partidului să fie chemată şi să stabiliească viitorul PNL”. În ce priveşte schimbarea statutului partidului, Orban a spus că el a propus “introducerea în cadrul ordinii de zi a adoptării strategiei politice, a noului statut, alegerea tuturor organismelor de conducere la nivel naţional, începînd cu preşedintele, BPC, Curtea de onoare şi Arbitraj şi Comisia de cenzori”. Întrebat dacă la congres se va stabili şi candidatul la preşedinţie, Orban a spus că există o dezbatere şi că părerile sînt împărţite, dar a anunţat că decizia finală va fi luată la Delegaţia Permanentă de dinaintea congresului şi că pentru prezidenţiale trebuie să candideze liberalul cu cea mai mare încredere în interiorul partidului.