Congres Naţional de Ortopedie şi Traumatologie

Sub înaltul patronaj al Academiei Române, în perioada 19-21 octombrie, la Timişoara se desfăşoară cea de-a XIV-a ediţie a Congresului Naţional de Ortopedie şi Traumatologie. Sunt deja anunţaţi peste 600 de participanţi, specialişti ortopezi şi chirurgi cu renume din întreaga lume. „Va fi cea mai numeroasă participare din istoria ortopediei româneşti, cu cea mai mare participare internaţională, aproape 60 de ortopezi din 22 de ţări de pe patru continente, între care: Finlanda, Olanda, Franţa, Germania, Tunisia, Malaesia, India sau Qatar. Pentru acest eveniment am început demersurile încă de anul trecut, când am lansat invitaţiile”, a declarat prorectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, prof. univ. dr. Dan Poenaru.