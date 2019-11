Congres PSD în februarie 2020

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că doreşte organizarea Congresului ordinar al PSD cel mai probabil în luna februarie a anului viitor. El a precizat că miercuri dimineaţă a avut loc o primă întrunire cu social-democraţii care fac parte din comitetul de organizare a alegerilor din PSD.

"Am avut o primă întrunire. În afară de deciziile administrative, am început să conturăm un calendar de alegeri în fiecare organizaţie şi toţi paşii care trebuie parcurşi să ne încadrăm în termenul ridicat şi invocat şi cerut de marea majoritate a colegilor noştri ca în februarie să aibă loc un Congres ordinar", a afirmat Ciolacu, la Parlament. Întrebat câte organizaţii au în acest moment conducere interimară, el a arătat că, din datele pe care le are, în acest moment, sunt doar două. "Se face tabelul, eu după ce îmi termin activitatea de la Parlament o să merg la partid, împreună cu domnul Paul Stănescu şi mai mulţi colegi din comitetul interimar, unde vom avea această listă de la unii dintre secretarii generali adjuncţi", a adăugat liderul social-democrat. "Noi avem un mandat foarte clar de a face o analiză şi de a organiza Congresul ordinar al partidului. Nu avem, cel puţin în Comitetul Executiv de ieri nu s-a luat şi nu am primit de la colegii noştri alte atribuţii de a primi pe cineva în partid, de a da afară pe cineva din partid. Oricum, cât o să fiu eu, sper ca această etapă a excluderilor să fie depăşită. E posibilă o etapă a includerilor", a susţinut Ciolacu.