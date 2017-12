Congresul american a onorat albumul ”Kind of Blue” al lui Miles Davis

Camera Reprezentanţilor din Congresul american a aprobat, marţi, cu 409 de voturi pentru şi zero voturi împotrivă, o rezoluţie specială în onoarea celei de-a 50-a aniversări a albumului ”Kind of Blue”, lansat de Miles Davis, pentru ”contribuţia lui unică la jazzul american”. Deputaţii americani au reafirmat că jazzul este ”o comoară naţională”. Rezoluţia încurajează Guvernul american să ia toate măsurile necesare pentru prezervarea şi progresul muzicii de jazz. În acelaşi text se stipulează că o copie a rezoluţiei va fi trimisă casei de discuri Columbia Records, care a editat acest album, înregistrat în primăvara anului 1959, la New York.

Trompetistul american Miles Davis, deja celebru la vârsta de 32 de ani, a reuşit să aducă, în 1959, în studioul de înregistrări din fosta biserică unde îşi avea sediul Columbia Records, pe 30th Street, unii dintre cei mai mari muzicieni de jazz din istorie. Acest disc a fost clasat de revista ”Rolling Stones” pe poziţia a 12-a în topul 500 al celor mai bune albume din toate timpurile şi din toate stilurile muzicale. Mare parte din viaţa sa, Miles Davis, supranumit The King of Cool, a luptat cu prejudecăţile rasiale şi cu dependenţa de droguri. Artistul a câştigat opt premii Grammy pentru albume precum ”Birth of the Cool”, ”Kind of Blue” şi ”In a Silent Way”.