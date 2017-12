Congresul Cadrelor Didactice, la Constanţa

În perioada 27-31 august 2010, la Constanţa va avea loc congresul AGIRo, congres care s-a desfăşurat pentru prima oară, acum 100 de ani, tot la Constanţa. Deschiderea lucrărilor congresului va avea loc la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa în 28 august, ora 10.00, în celelalte zile congresul desfăşurându-se în Eforie Sud cu sprijinul determinant al Asociaţiei Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni (AIIC), al Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, al Casei Corpului Didactic Constanţa, al universităţilor constănţene, al autorităţilor locale, beneficiind de facilităţi importante făcute de hotelurile Măgura şi Bistriţa şi de generozitatea hotelului Vega din Mamaia. În 18 şi 19 august preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România -Viorel Dolha a fost primit la sediul Guvernului Republicii Moldova de către vicepremierul Ion Negrei, de către ministrul Educaţiei, Leonid Bujor, viceministrul Educaţiei, Tatiana Potîng şi alţi oficiali din Ministerul Educaţiei din Chişinău. Ministrul Educaţiei Republicii Moldova a acceptat invitaţia şi a desemnat delegaţia oficială în fruntea căreia va veni la congres. „Este o onoare deosebită pentru noi să avem ca oaspeţi mai tot staff-ul conducerii învăţământului de la Chişinău (pe lângă ministru vor fi prezenţi viceminiştri, directori de departamente, directorul Întreprinderii de Stat Mold-Didactica, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, directorul Direcţiei de Învăţământ al Municipiului Chişinău, inspectori şcolari etc). Acestora li se vor adăuga încă aproape 50 de cadre didactice din R. Moldova şi încă pe atâtea din alte 10 comunităţi româneşti de peste hotare. Ministrul Bujor a reprogramat alte acţiuni şi chiar congresul cadrelor didactice din R. Moldova care ar fi urmat să se desfăşoare în aceeaşi perioadă. Îi mulţumim şi aceasta ne obligă să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor. S-au înscris până acum aproape 1.000 de învăţători, educatoare, profesori, profesori universitari, furnizori de material didcatic, carte şcolară, soft educaţional, formare profesională. Vom lansa Revista AGIRo, Buletinul congresului, Portrete de dascăli. Congresul va fi sprijinit ca şi la alte ediţii şi de Departamentul pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni şi în plus îşi dă concursul în a reuşi să îl avem ca oaspete la congres cu un concert pe maestrul Tudor Gheorghe”, au declarat organizatorii. Aceasta cu atât mai mult cu cât AGIRo vrea să sărbătorească în acest an la sfârşit de august pentru prima dată în şi România Ziua „Limba noastră cea română”, zi pentru care suntem siguri că se vor găsi parlamentari care printr-o iniţiativă legislativă să facă să fie oficială în ţara noastră la aceeaşi dată la care se sărbătoreşte în R. Moldova: 31 august. La Chişinău au avut întâlniri şi la sediul revistei “Învăţătorul modern” care va scoate o ediţie cu prilejul congresului de la Constanţa” şi “Muzeul Pedagogiei din Chişinău” - prilej cu care AGIRo a promis sprijin în tipărirea lucrării “Scurtă schiţă istorică despre neam, limbă şi grafie” cu date inedite şi relevante (muzeul deţine manuale de “limbă română\" editate la Chişinău în chiar timpul stăpânirii ţariste şi manuale scrise în grafie latină la Tiraspol în perioada interbelică în momente trecătoare de relaxare a opresiunii asupra limbii române şi până la inventarea “limbii moldoveneşti\".). Congresul va fi prilejul schimbului de bune practici şi demarării unor proiecte comune.