Congresul cu clopoţei

Conform unor surse, lui Ion Anghel, zis şi John, s-ar putea să-i sune ceasul politic dotat cu cocoşei încălţaţi cu pinteni şi cu clopoţei. De altfel, în cele din urmă, clopoţeii l-au dat de gol… A tropăit prea mult prin PRM Constanţa, acumulînd funcţie după funcţie. Se pare că, într-un final duios, Vadim Tudor a realizat că mister John l-a depăşit la mai toate capitolele, figurînd în fruntea a două organizaţii: Constanţa, judeţ, şi Mangalia, filiala municipală. Într-un fel, domnul Anghel s-a apropiat vertiginos de modelul conducătorului iubit şi de neînlocuit. Din cîte ştim cu toţii de la orele de istorie contemporană, în PRM, la nivel naţional, unul singur este Napoleon. Acum, ce-i drept, ca portret, mister John seamănă, după statură, figură, mişcări şi mimica elementară a clientului, foarte mult cu Napoleon. Conform unor surse, după cum spuneam mai sus, Ion Anghel urmează să fie trecut în rezervă din fruntea organizaţiei judeţene Constanţa a PRM, unde a fost “plantat” ca interimar peste un lider actual. Pun, deocamdată, totul sub semnul întrebării. De ce? Simplu. În PRM, în funcţie de starea sufletească a tribunului, care a devenit mult prea visător pentru vremurile pe care le trăim, stînga uită de multe ori ce face dreapta! Alteori, cu totul greu de explicat, nu-şi vorbesc! Aşa se face că, în cîteva situaţii, au mai fost vînturate tot felul de hîrtii care “parafau” soarta politică a lui Ion Anghel în PRM, după care acesta, pozînd în victimă oropsită şi la luptă sus, revenea pe numeroasele sale funcţii de conducere, flituindu-şi adversarii. Arma de temut a domnului Anghel este “scrisoarea deschisă” din ziarul “Tricolorul”. În materie de conţinut, se simte influenţa “ochiului şi timpanului” cu care este dotat Florea Spirea, unul dintre cei care, alături de mister John, l-au “lucrat” artistic pe Eugen Pricopie, dat dispărut de pe lista cu membri activi ai Consiliului Local Mangalia. O vreme, Florea Spirea, omul care dubla umbra tatălui meu la Canalul Dunăre - Marea Neagră, evident, pe vremea specialiştilor în executarea unor astfel de misiuni, s-a lipit, ca “prim sfătuitor”, de haina lui Vadim. Pînă s-a lămurit omul cu cine are de-a face… Dacă ea s-a produs, debarcarea din funcţia de preşedinte interimar este un semn rău pentru Ion Anghel, pentru că asta înseamnă că nu se mai bucură de susţinerea lui Vadim. Dar, după cum am mai menţionat, în PRM nimic nu este sigur. La fel de bine putem să avem de-a face cu o intoxicare de presă, pentru că bătăliile din PRM Constanţa se duc pe mai multe fronturi. Aşa se întîmplă în partidele care au cîte doi conducători pe o singură funcţie! Congresul PRM, care se apropie cu paşi repezi, a dat naştere la alte polemici. Cei mai mulţi dintre activiştii partidului trag de timp, încercînd să amîne acest moment pînă le vine lor bine. De pildă, peremiştii din Bucureşti nu s-au arătat a fi prea încîntaţi de iniţiativa celor care au propus organizarea Congresului la Constanţa. În schimb, foarte multe filiale din ţară sînt de acord cu această propunere. PRM Constanţa s-a oferit să susţină şi financiar organizarea Congresului, ceea ce, în condiţii de criză, nu reprezintă un gest oarecare. Dacă, în cele din urmă, Congresul cu clopoţei va fi găzduit de Constanţa, vom avea parte de un spectacol cu scîntei şi de scandaluri pe săturate. Pe terenul lor, contestatarii domnului Anghel vor fi necruţători cu “duşmanul de clasă”. Cu acest prilej, este de preferat să i se facă dreptate şi lui Eugen Pricopie, exclus pe nedrept din partid, situaţie în care a fost radiat şi de pe listele cu consilierii locali. Paradoxal, trecut prin filtrul Congresului, PRM ar putea deveni soluţia salvatoare în ce priveşte soarta Consiliulul Local Mangalia. Pentru supremaţie, ar mai fi nevoie de votul liberal. Numai că votul liberal este dependent de Iorguş!