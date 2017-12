Congresul internaţional de sănătate dentară şterge graniţele dintre România şi Bulgaria

Peste 600 de stomatologi din România şi Bulgaria s-au întîlnit la "Nisipurile de Aur" la prima parte a "Congresului internaţional de sănătate oro-dentară şi management". Deşi staţiunea de pe litoralul bulgăresc este cunoscută pentru posibilităţile sale de agrement, stomatologii au preferat multiplele conferinţe şi sesiuni de lucrări din cadrul Congresului. Ieri a venit rîndul Constanţei să-şi demonstreze ospitalitatea, deoarece la Universitatea "Ovidius" a început cea de-a doua parte a congresului.

Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie din cadrul Universităţii "Ovidius" Constanţa organizează, în perioada 29 mai - 3 iunie, "Congresul de sănătate oro-dentară şi management". Prima parte a acestuia s-a desfăşurat timp de trei zile la "Nisipurile de Aur", în Bulgaria, fiind prima dată cînd medicii stomatologi se întîlnesc în afara graniţelor ţării. Deşi staţiunea este cunoscută în întreaga lume pentru hotelurile şi restaurantele de lux, pentru nisipul fin şi cluburile sale, cei peste 560 de dentişti români au ales sălile de conferinţe, unde au fost dezbătute numeroase subiecte şi au fost prezentate lucrările unor medici de renume internaţional. Stomatologii români din cadrul universităţilor de prestigiu precum Cluj, Iaşi, Bucureşti, Tîrgu-Mureş sau Constanţa s-au întîlnit cu colegii lor bulgari de la Facultatea de Medicină din Varna, aflată la început de drum. "În urmă cu cîteva luni am înfiinţat Facultatea de Stomatologie din Varna. Vrem să devenim la fel de buni ca şi colegii noştri constănţeni. Prin participarea la acest congres am demonstrat că ştiinţa nu are graniţe", a declarat rectorul Universităţii de Medicină din Varna, prof. univ. dr. Anelya Klissarova.

Participanţii au putut asista la o serie de conferinţe susţinute de profesori universitari din Canada, Austria, Germania, Franţa şi Bulgaria. Deşi conducerea Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa a încercat în urmă cu 13 ani să organizeze o întîlnire între stomatologii români şi bulgari, acest lucru a fost posibil de-abia în acest an. "În 1993 am aşteptat patru ore în holul primăriei judeţului Dobrici din Bulgaria, împreună cu alţi 25 de medici români pentru a putea pune bazele unei colaborări. Mi s-a spus că stomatologii bulgari sînt prea ocupaţi cu banilor, însă s-a dovedit că nu este chiar aşa. Acest al patrulea congres de medicină oro-dentară face parte din proiectul susţinerii reţelei universităţilor de la malul Mării Negre", a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară şi Farmacie, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Astfel, prof. univ. dr. Corneliu Amariei susţine că România va deţine în continuare conducerea acestei reţele de universităţi riverane Mării Negre.

Metode noi de implanturi dentare

Timp de trei zile, participanţii la congres au învăţat metode noi de implanturi, dar şi de tratare a unor afecţiuni oro-dentare. Din păcate, unul dintre medicii români nu s-a putut bucura de cele trei zile din Bulgaria, deoarece maşina i-a fost furată din faţa hotelului în care era cazat. Dr. Doru Popovici a remarcat dispariţia automobilului său, un Audi A6, în jurul orei 8 dimineaţa. Deşi a reclamat furtul la Poliţia din staţiunea "Nisipurile de aur", oamenii legii nu au putut începe nici o anchetă pe motiv că nu cunosc limba engleză sau română. O parte din organizatorii congresului susţin însă că nu acesta ar fi motivul întîrzierii anchetei, ci faptul că cei care slujesc legea sînt complicii hoţilor. Pe de altă parte, Bulgaria este cunoscută şi ca o ţară în care se face trafic de maşini. În ciuda acestui eveniment nefericit, medicii stomatologi au continuat lucrările, iar, ieri, s-au reunit cu toţii la Campusul Universităţii "Ovidius", unde a început partea a doua a congresului. "Pentru noi este o onoare să-i primim la Constanţa pe colegii noştri bulgari, dar şi pe invitaţii de renume internaţional. La lucrări vor putea participa şi studenţi, care îşi vor însuşi tehnici noi de tratare a afecţiunilor dentare", a declarat prof. univ. dr. Corneliu Amariei.