Congresul SUA, rugat printr-un milion de semnături să ridice vizele pentru România

O petiție online a fost lansată de un grup de oameni de afaceri români, reuniţi în organizaţia neguvernamentală Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Se știe că, în prezent, cetăţenii români care vor să călătorească în această ţară, sunt nevoiți să îndeplinească condiții speciale. Se speră ca petiția să strângă un milion de semnături până la sfârşitul lunii mai. "Sperăm ca până pe 20 mai, când vom organiza Festivalul Românesc de pe celebrul Bulevard Broadway din New York, să adunăm peste un milion de semnături, care credem că nu vor fi ignorate de Congresul American”, a declarat Ştefan Minovici, preşedintele fondator RABC New York. Petiţia a fost lansată cu prilejul inaugurării filialei RABC România, organizaţie care va fi condusă de Marius Pandel, administratorul Christian Tour, unul din cei mai mari touroperatori din ţară. ”Campania de strângere de semnături se înscrie în demersurile derulate de organizaţia neguvernamentală în vederea acceptării României în Programul Visa Waiver (VWP), inclusiv prin acţiuni de lobby pe lângă congresmani americani”, a anunţat RABC.

Petiţia poate fi semnată pe site-ul rabcus.org/visa-waiver.html, spun oficialii organizaţiei.

DESPRE PROGRAMUL VISA WAIVER

Consiliul de Afaceri Româno-American (Romanian American Business Council) sprijină Programul Visa Waiver pentru România, care urmăreşte eliminarea vizelor pentru cetăţenii români, cu ajutorul Senatului şi al Comitetelor Judiciare, care vor susţine reformele VWP în cadrul Congresului Statelor Unite. Aceste reforme au scopul ca România să se alăture celorlalte 37 de ţări care fac deja parte din Programul Visa Waiver şi vor deschide noi premise de dezvoltare bilaterală între Statele Unite şi România. "Cetăţenii români merită şi trebuie să intre pe teritoriul Statelor Unite fără viză. Acest lucru este posibil şi sperăm că va deveni realitate până la sfârşitul anului 2018. Românii au o imagine foarte bună în SUA: Silicon Valley este 'acasă' pentru foarte mulţi IT-işti români, iar medicii, cercetătorii şi profesorii români fac şi ei performanţă peste Ocean şi reprezintă, în definitiv, cei mai buni ambasadori pe care îi are ţara noastră. Această imagine frumoasă pe care o avem în SUA ne face nouă, celor de la RABC, munca mai uşoară”, a declarat Marius Pandel.

RATA DE REFUZ A VIZELOR ÎN ROMÂNIA

În acest moment, România are o rată de refuz a vizelor pentru SUA de peste zece procente, iar condiţia principală pentru ca o ţară să scape de vize este ca în ultimul an cel mult 3% din solicitările de viză să fi fost refuzate. “Parteneriatul româno-american ar trebui să însemne nu doar o colaborare pe plan militar ca urmare a faptului că România face parte din Alianţa Nord-Atlantică, ci şi acceptarea ţării noastre în Programul Visa Waiver. De aceea, vom face toate demersurile necesare pentru ca factorii decidenţi din SUA să adopte un amendament prin care românii să poată călători în această ţară în scopuri turistice sau de afaceri pe o perioadă de 90 de zile fără a fi nevoiţi să obţină o viză, exact aşa cum a decis şi Canada anul trecut”, a adăugat Marius Pandel.

În timpul mandatului preşedintelui Barack Obama, s-a ridicat problema privind creşterea pragului de 3% la un procent mai mare pentru a fi mai uşor pentru statele care îndeplinesc nivelul maxim al ratei de refuz să intre în Visa Waiver, lege care trebuie să treacă de Congres. Pe de altă parte, RABC susţine un candidat propriu la postul de ambasador al Statelor Unite în România, ca succesor al lui Hans Klemm. Propunerea organizaţiei este Tiberius Vădan, un om de afaceri american născut în România, la Deva, în 1973, absolvent al Universităţii Georgetown din Washington D.C. şi Belmont din Nashville, Tennessee.

Romanian American Business Council (RABC) este o organizaţie neguvernamentală cu sediul central la New York, formată din peste o sută de oameni de afaceri din diverse domenii, precum finanţe, sănătate, mediu, infrastructură, marketing şi apărare.