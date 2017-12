Connecticut a înăsprit legislaţia privind armele de foc

Statul american Connecticut, în care a avut loc masacrul de la Newtown, în urmă cu trei luni şi jumătate, a adoptat, miercuri, înăsprirea legislaţiei privind armele de foc, devenind, potrivit congresmenilor săi, cel mai strict în acest domeniu. După mai multe ore de dezbateri, Senatul statului a adoptat cu 26 de voturi pentru şi zece împotrivă înăsprirea legislaţiei, iar Camera Reprezentanţilor urma să o facă aseară. Guvernatorul democrat Dan Malloy a prevăzut semnarea legii încă de ieri. Connecticut este al treilea stat care a înăsprit legislaţia, după drama de la 14 decembrie în care 20 de copii şi şase adulţi au fost ucişi la şcoala Sandy Hook.

Noua lege, obiectul unui acord dificil, negociat mai multe săptămâni între republicani şi democraţi, obligă verificarea antecedentelor tuturor cumpărătorilor de arme de foc, indiferent dacă vânzările sunt private sau publice. Peste 160 de tipuri de puşti de asalt vor fi de-acum interzise, faţă de 66 în trecut. De asemenea, cumpărarea şi revinderea încărcătoarelor de mare capacitate (mai mult de zece gloanţe) vor fi interzise. Cei care le deţin nu vor fi nevoiţi să renunţe la ele, ci să le înregistreze. Posesorii de arme urmează ca de-acum să se asigure că acestea nu vor ajunge la persoane sub 16 ani, ca înainte şi nici la cele ce prezintă un risc. În plus, persoane care au fost spitalizate într-o instituţie psihiatrică nu vor fi autorizate, timp de cinci ani, să deţină o armă, faţă de un an, până în prezent. Noua lege prevede, de asemenea, crearea unui fişier cu persoanele condamnate pentru acte ce implică folosirea armelor, o premieră în SUA. Legea a fost denunţată, miercuri, de sute de manifestanţi reuniţi în apropierea Capitoliului din Connecticut, mulţi dintre ei precipitându-se în ultimele zile pentru a cumpăra ceea ce nu va mai fi autorizat.

Înainte de adoptare, noua legislaţie a făcut obiectul unor discuţii intense în cadrul unui grup de lucru creat după tragedia de la Newtown. Pe 14 decembrie, Adam Lanza, un tânăr cu probleme psihice, în vârstă de 20 de ani, a deschis focul cu o puşcă de asalt în două clase de la şcoala Sandy Hook, omorând 20 de elevi şi şase cadre didactice în mai puţin de cinci minute. Însă, de atunci, ”efectul Newtown” s-a diminuat în opinia publică. De asemenea, în pofida eforturilor depuse de preşedintele Obama împotriva NRA, un puternic grup de lobby pentru arme, a dispărut orice speranţă că membrii Congresului vor consolida semnificativ legislaţia privind armele de foc la nivel naţional. O interzicere a armelor de asalt, aflată în vigoare în perioada 1994-2004, nu va fi adoptată din nou. Doar trei state şi-au modificat legislaţia după atacul armat de la Newtown. New York a fost primul, în ianuarie. Colorado a urmat în martie, iar Connecticut acum. Potrivit Centrului pentru prevenirea violenţei armate, 16 state au introdus, în 2013, proiecte de lege vizând generalizarea verificării antecedentelor cumpărătorilor armelor de foc, iar 17 state au interzis încărcătoarele de mare capacitate. Aproximativ 30.000 de persoane sunt ucise cu arme de foc, anual, în SUA.