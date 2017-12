Connect-R concertează la Teatrul de Vară „Soveja”

Niciun weekend pe litoral fără Connect-R! Acesta pare să fie motto-ul profesional al artistului care a creat nu doar hit-ul verii, ci şi hit-ul anului, „Vara nu dorm!”. Ştefan Mihalache, alias Connect-R, va fi din nou prezent la malul mării, în weekend, de data aceasta pe o scenă mai... specială. Dacă până acum fanii au trebuit să străbată cluburile de pe întregul litoral pentru a-l asculta live, de data aceasta Teatrul de Vară „Soveja” găzduieşte spectacolul, programat duminică după ora 22.00, care îl are cap de afiş pe „Mr. Rappin On”. Biletele se pot achiziţiona de la casieria Teatrului „Soveja” din parcul Tăbăcărie, la preţul de 25 de lei.

În cadrul aceluiaşi spectacol în aer liber, vor mai urca pe scenă, pentru a întreţine atmosfera, foştii membri ai grupului umoristic „Vacanţa Mare”, Radu Pietreanu şi Florin Petrescu, dar şi solista Gina Pop.

AŞTEPTÂND... „SUMMER IS GONE” „Insomniacul” Connect-R a reuşit să convingă şi cei mai sceptici fani de faptul că pe timpul sezonului are probleme cu... repaosul nocturn. Concert după concert, weekend după weekend, la mare şi prin ţară, el îşi ţine acum fanii în „stand-by” pentru lansarea următorului videoclip al piesei „Summer Is Gone”, considerată varianta în limba engleză a hit-ului „Vara nu dorm”. Cele două piese fac parte de pe proaspătul său album, lansat în urmă cu o săptămână şi intitulat „From Nothing to Something”.

„Deşi are un ritm la fel de vesel şi relaxant, „Summer Is Gone” are un mesaj mai trist, de melancolie. Vara s-a terminat, vine toamna, începe şcoala, numărăm şi rememorăm cele mai frumoase clipe din vacanţă. Ne pregătim să hibernăm din nou la iarnă şi o vom lua de la capăt cu insomnia la anul, în primăvară”, a declarat, recent, Connect-R cu referire la noua sa piesă şi la clipul pe care mii de fani îl aşteaptă.