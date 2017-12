Connect-R, la balul bobocilor de la „Călinescu”

Un nou bal al bobocilor devine echivalentul unui nou concert la Constanţa, la sfârşitul acestei săptămâni. Unul dintre cei mai în vogă artişti şi producători autohtoni, Connect-R, este invitatul special care va concerta, vineri seară, la balul bobocilor Liceului „George Călinescu”, organizat în clubul Crush.

Evenimentul face parte din proiectul „Toamna Bobocilor”, realizat de Sensation Media şi reprezintă primul bal oficial la care conducerea unităţii de învăţământ de la malul mării şi-a anunţat aprobarea şi susţinerea, după cinci ani. „Toamna Bobocilor” este un proiect educativ cu caracter local, implicat, în acest an, în 25 de evenimente, care are peste 4000 de membri înscrişi şi sprijină finanţarea pentru o parte din necesităţile unităţilor de învăţământ partenere.

Connect-R este foarte activ în orice perioadă a anului, mai ales în ultimii patru ani de când activităţile şi proiectele sale s-au concretizat într-un succes de proporţii. După ce a sunat... alarma o vară întreagă, cu single-ul „Ring the Alarm”, acum le sună clopoţelul elevilor la baluri şi ajunge, în acest weekend, şi la noi în oraş, pentru a aduce cu el şi ultimul său single lansat în septembrie şi intitulat „Take it Slow”. Această piesă recentă a fost, bineînţeles, realizată la Rappin’ on Production şi interpretată pentru prima oară la gala Romanian Music Awards 2011.