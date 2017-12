Solistul şi producătorul Connect-R revine în atenţia fanilor cu o nouă piesă, un featuring cu bunul său prieten şi coleg de scenă Cortes. Aceştia au lansat recent, prin intermediul Roton Music, noul single „Vedeta mea”, o piesă în română despre care cei doi au declarat că ascunde o poveste reală, o întâmplare recentă cu o domnişoară frumoasă care s-a infiltrat printre ei cu intenţii ascunse şi căreia nu au vrut să-i divulge numele. Textul piesei a fost scris de Connect-R şi Cortes, iar muzica a fost compusă în colaborare cu Răzvan Matache, cel care a compus şi „Vara nu dorm”, hitul absolut al verii 2012 în România. Connect-R se bucură însă în continuare de succes cu single-ul „Love Is the Way”, lansat spre finalul anului trecut şi inclus pe ultimul său album, „From Nothing to Something”. (C.S.)