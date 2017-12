Connect-R, vedetă la… Al Jazeera

Cunoscut pentru ostentaţia cu care Connect-R îşi afişează mândria de a fi ţigan, în general printr-un tricou inscripţionat cu orginea sa etnică, solistul a stârnit interesul postului de televiziune arab Al Jazeera. Pe numele său real Ştefan Mihalache, cântăreţul i-a impresionat pe eventualii fani Al-Qaeda din Orientul Mijlociu printr-un reportaj în care este remarcat „mesajul de inspiraţie şi speranţă\" transmis de acesta unei întregi generaţii de ţigani din România. El este prezent la începutul şi la finalul unui material de aproape trei minute, având ca subiect iniţiativa unei şcoli de vară pentru copiii etniei amintite.

Pretextul materialului realizat de Al Jazeera este momentul în care, la gala Romanian Music Awards, Connect-R a urcat pe scenă pentru a-şi ridica premiul îmbrăcat cu un tricou inscripţionat cu mesajul „Sunt ŢIGAN”. „O declaraţie de mândrie, din partea unui campion\", au catalogat jurnaliştii televiziunii arabe gestul cântăreţului. „În primul rând, am vrut să transmit prin mesajul de pe tricou faptul că nu-mi este ruşine de ceea ce sunt. Şi totodată, am vrut să transmit tinerilor care aparţin acestei etnii mesajul că şi ei pot reuşi. \'Dacă eu am făcut-o, puteţi şi voi\'\", a declarat, populist, Connect-R, pentru Al Jazeera, fără a menţiona însă cine sunt cei care îi discriminează pe ţigani şi nici care ar fi legătura între „ruşinea” pomenită de acesta şi originea sa etnică.