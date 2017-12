Consens fără sens al Alianţei în privinţa restructurării Guvernului

Liderii Alianţei PNL-PD au convenit, luni seară, asupra ideii de restructurare a Guvernului, urmînd ca preşedinţii celor două partide să stabilească, pînă la începutul lunii iunie, principiile care să stea la baza acestei restructurări, potrivit afirmaţiilor preşedintelui executiv al PD, Adriean Videanu, de la finalul şedinţei CNC al Alianţei. Videanu a arătat că în discuţiile de la CNC a fost abordat şi subiectul unei posibile remanieri, "dar concluzia a fost că restructurarea este cea care cuprinde şi remanierea". Şi vicepreşedintele PD Ioan Oltean a declarat, luni, că liderii democraţi şi cei liberali s-au pus de acord „în mare” asupra restructurării guvernamentale, cele două partide urmînd să stabilească numărul miniştrilor PNL şi PD din Guvern după principiul parităţii. Oltean a mai spus că, după restructurare, „sigur vor fi şi nume noi în Guvern, şi din partea PNL, şi din partea PD”. În schimb, premierul liberal Călin Popescu Tăriceanu a declarat că restructurarea guvernului este un subiect actual, din perspectiva aderării la UE, dar că va avea grijă ca în spatele restructurării să nu se ascundă o remaniere: "Nu am absolut nimic împotrivă, însă senzaţia mea este că se încearcă ca, sub masca restructurării, să strecurăm o remaniere. Eu sînt de părere că partenerii noştri trebuie să se gîndească în mod serios şi să vină cu nişte propuneri viabile, ca să dăm impulsul necesar activităţii cîtorva ministere pe care ei le cunosc foarte bine şi unde trebuie procedat în grabă cu anumite schimbări". “Nu pornim de la o cifră, opt, nouă, doisprezece şi apoi să gîndim restructurarea, pentru că ar fi un nonsens cumplit şi mă face să cred că în spatele cifrei nu există o gîndire, ci cu totul şi cu totul altceva”, a adăugat premierul, care a completat: "Acolo unde se impune, vom face schimbările!". La rîndul său, liderul UDMR, Marko Bela, a declarat că nu „goana după ciolan” trebuie să motiveze tot acest demers, ci intenţia de a se crea un cabinet guvernamental mai eficient. El s-a declarat, însă, „sceptic în ce priveşte reuşita unei astfel de încercări”. În ceea ce priveşte propunerea liderului PD, Emil Boc, de a comasa cele trei funcţii de vicepremier din Guvern, Marko Bela a declarat că este posibilă, însă se consideră nedumerit: „De ce numai PD este abilitat să desemneaze acest locţiitor? De ce nu ar desemna PC o persoană pentru o astfel de funcţie sau UDMR? Nu am cunoştinţă că PD ar avea oameni mai capabili de a conduce tot ce mişcă în ţara asta decît alte partide?!”. El a adăugat că o soluţie pentru reducerea numărului membrilor Executivului ar fi constituirea unor ministere cu doi demnitari, respectiv un ministru şi un secretar de stat.