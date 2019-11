Conservatorii britanici au un avans de 10% față de laburiști

Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans de zece puncte procentuale faţă de principala formaţiune de opoziţie, Partidul Laburist, relevă un sondaj de opinie realizat de Kantar în perspectiva alegerilor anticipate din Regatul Unit, prevăzute pentru 12 decembrie. Astfel, sprijinul electoral pentru conservatori se ridică la 37%, iar cel pentru laburişti la 27%. Sondajul indică, de asemenea, că Partidul Liberal-Democrat (pro-UE) este susţinut de 17% din electorat, Partidul Brexit de 9%, Verzii de 3%, Partidul Naţional Scoţian de 3% şi UKIP de 1%. Pe de altă parte, 34% dintre britanici sunt de părere că cel mai important element în decizia privind partidul cu care vor vota este Brexitul, 24% consideră că acest factor este sistemul naţional de sănătate, 10% economia, 6% mediul şi 5% reducerea criminalităţii în ţară. Referitor la viitorul premier, 33% dintre britanici consideră că cel mai potrivit în această funcţie ar fi actualul şef al guvernului conservator Boris Johnson, 19% îl susţin pe liderul laburist Jeremy Corbyn, iar 37% sunt de părere că niciunul dintre cei doi nu este potrivit. Ancheta sociologică a fost realizată online în perioada 7 - 11 noiembrie pe un eşantion de 1.165 de cetăţeni britanici cu drept de vot.



Regatul Unit a organizat alegeri în mai 2015 şi iunie 2017, iar în iunie 2016 a votat în proporţie de 52% pentru ieşirea din Uniunea Europeană. Scrutinul din 2017 s-a dovedit dezastruos pentru Partidul Conservator, formaţiune condusă la acea vreme de fostul premier Theresa May, conservatorii pierzând majoritatea în parlament. Decizia Theresei May de a convoca alegeri anticipate, în speranţa consolidării majorităţii sale, a lăsat guvernul de la Londra incapabil de a-şi asigura sprijinul parlamentar pentru acordul de Brexit negociat cu UE.