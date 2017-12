Conservatorii britanici cer restricţii pentru imigranţii români şi bulgari

Conservatorii, aflaţi în opoziţie, au cerut Guvernului britanic să limiteze strict numărul imiganţilor din România şi Bulgaria, în momentul în care cele două ţări se vor alătura Uniunii Europene, anul viitor, se relatează în presa britanică de duminică.

Apelul a fost făcut de Damian Green, ministru al Imigraţiei în "cabinetul din umbră" al conservatorilor. Green a spus că "miniştrii trebuie să tragă învăţămintele de rigoare, după ce au subestimat cu mult impactul sosirii în Marea Britanie a zecilor de mii de polonezi, după aderarea ţării lor la UE, în 2004". Aceasta este prima iniţiativă majoră în domeniul imigraţiei adoptată de Partidul Conservator după ce conducerea sa a fost preluată, anul trecut, de David Cameron, care are ca misiune să schimbe imaginea partidului. Surse din cadrul partidului au sugerat că recentul interes al presei pentru impactul imigraţiei poloneze în Marea Britanie şi perspectiva venirii unor persoane "indezirabile" din noile state membre ale Uniunii Europene i-au determinat pe conservatori să reintre în dezbaterea cu privire la imigraţie. Un purtător de cuvînt al partidului a declarat că apelul lui Green a fost făcut în condiţiile în care abordarea Guvernului cu privire la extinderea Uniunii Europene de anul viitor este de o "complezenţă cutremurătoare".

Marea Britanie, Irlanda şi Suedia au fost singurele ţări vechi membre ale Uniunii Europene care nu au restricţionat accesul pe piaţa muncii pentru muncitorii din Est. Cabinetul de la Londra prognozase că între 5.000 şi 13.000 de muncitori străini vor veni anual în Marea Britanie, dar în realitate, circa 600.000 de imigranţi, în special polonezi, s-au mutat în Regatul Unit. Green spune că guvernul ar trebui să impună României şi Bulgariei condiţii similare cu cele adoptate de celelalte ţări ale Uniunii Europene, cînd Polonia şi alte ţări est-europene au devenit membre ale Uniunii. "Controlînd numărul lor, putem face viaţa mai bună pentru toată lumea", a spus Green. "Nu numai că ne vom asigura că serviciile publice şi infrastructura de cazare pot face faţă, dar vom evita ca oamenii să vină aici ca să cadă pradă unei vieţi mizerabile. Imigraţia controlată ne ajută, de asemenea, să promovăm mai bine coeziunea dintre comunităţile deja existente şi cele noi", a argumentat Green.

Poziţia conservatorilor reprezintă o provocare directă adresată guvernului, dar şi o radicalizare a politicii lor faţă de imigraţie. Partidul a evitat să abordeze subiectul după ce a fost sancţionat electoral la ultimele alegeri, pentru politica dură promovată de fostul lider Michael Howard. Conservatorii se vor folosi de aderarea României şi Bulgariei pentru a cere "control asupra imigraţiei", scrie "The Sunday Telegraph". Cabinetul britanic este divizat în privinţa subiectului imigraţiei, se arată în aceeaşi publicaţie. Ministrul de Interne, John Reid şi cel al Muncii şi Pensiilor, John Hutton, sînt în favoarea unei închideri temporare a pieţei muncii, în timp ce ministrul pentru Afaceri Europene, Geoff Hoon, crede că impunerea unor cote ar putea fi interpretată ca o încălcare a promisiunilor făcute de Marea Britanie fostelor state comuniste. Şi reprezentanţi ai patronatului britanic au cerut Guvernului să limiteze imigraţia.

Deschiderea pieţei muncii din Marea Britanie pentru români şi bulgari, după 2007, încinge spiritele la Londra. După politicieni, publicaţiile importante sînt într-un război deschis de idei. "The Guardian" critică tonul negativ al tabloidelor de la Londra, ca "Daily Mail" sau "Daily Express", care au declanşat împotriva românilor şi bulgarilor aceeaşi campanie negativă ca şi în cazul polonezilor, în urmă cu doi ani. "The Guardian" admite că în Marea Britanie sînt, în acest moment, aproape 750.000 de polonezi. Sînt, însă, mult mai puţini decît cei un milion de britanici care trăiesc, în prezent, în Spania. În plus, mai sînt 500.000 de britanici în Franţa. Ca urmare a unei astfel de situaţii, "The Guardian" consideră că argumentul potrivit căruia polonezii şi, pe viitor, românii sau bulgarii iau locurile de muncă ale localnicilor britanici, este primitiv. "The Guardian" afirmă că polonezii, cehii şi slovenii plătesc chirii la preţurile pieţei, plătesc taxe, contribuie la asigurările de sănătate. În plus, sînt europeni educaţi, civilizaţi, energici, dornici să muncească şi cunoscători de engleză, aşa că nu au de ce să ameninţe Marea Britanie. Cotidianul britanic susţine că în aceeaşi situaţie se vor afla şi românii şi bulgarii care ar putea veni din 2007 pe teritoriul englez.