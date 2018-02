Conservatorii britanici vor „autonomie deplină de reglementare” după Brexit

Discuţiile despre Brexit sunt încă furtunoase, mai ales în rândurile celor direct interesaţi, deputaţii din Partidul Conservator al premierului Theresa May. Astfel, peste 60 de politicieni conservatori au semnat o scrisoare în care îi cer premierului să se asigure că Marea Britanie va beneficia de "autonomie deplină de reglementare" după ieşirea sa din Uniunea Europeană, prevăzută pentru martie anul viitor, relatează miercuri Reuters şi BBC. Cei 62 de parlamentari care au semnat scrisoarea redactată de Grupul pentru cercetări europene - centru de studii al Partidului Conservator finanţat parţial din fonduri publice - îi recomandă şefei executivului ca în cadrul negocierilor cu UE privind Brexit să ia măsuri ca Marea Britanie să fie liberă să negocieze şi să încheie acorduri comerciale cu alte ţări imediat ce va părăsi blocul comunitar.

Scrisoarea consemnează "susţinerea continuă şi fermă" a semnatarilor pentru viziunea prezentată de Theresa May în discursul cu privire la Brexit rostit la 17 ianuarie 2017. Ea a menţionat atunci, între altele, că Brexit-ul va semnifica ieşirea Marii Britanii de pe piaţa unică europeană, punând astfel capăt speculaţiilor conform cărora Londra va încerca să obţină un aşa-numit „soft Brexit”. May - al cărei guvern şi partid sunt divizate în legătură cu Brexitul - mai are doar opt luni pentru a încheia un acord cu UE. Totuşi, ea insistă că Regatul Unit va ieşi din Uniune la termenul prevăzut iniţial, 29 martie 2019, ora 23.00 GMT. UE i-a cerut în repetate rânduri premierului britanic să-şi clarifice viziunea asupra viitoarelor relaţii dintre ţara sa şi blocul comunitar după Brexit, dar, date fiind divizările din rândul conservatorilor, May a evitat să ofere prea multe detalii în acest sens. Grupul pentru cercetări europene este considerat o influentă voce eurosceptică în rândul conservatorilor.