Conservatorii, dispuşi să primească în partid membri ai PRM

În încercarea de a nu dispărea complet de pe eşichierul politic, PRM este dispus să facă alianţe cu diferite partide, în speranţa că la alegerile parlamentare va mai prinde cîteva locuri în Parlament. În ultima perioadă, peremiştii lansează tot felul de zvonuri despre protocoale pe care le-ar fi semnat, una dintre formaţiunile vehiculate fiind PC. PC nu a discutat şi nici negociat un protocol de alianţă sau de fuziune cu PRM, dar este deschis să primească în partid oamenii, fie parlamentari, fie din teritoriu sau de la centru, de la PRM sau alte partide, care îmbrăţişează ideile conservatoare, inclusiv latura naţionalistă. Declaraţia în acest sens a fost făcută de secretarul general al PC, Codruţ Şereş. El a făcut aceste precizări în legătură cu informaţiile apărute privind posibilitatea fuziunii dintre PC şi PRM, adăugînd că PC nu are cum să propună un protocol de alianţă cu PRM deoarece orice ofertă în acest sens trebuie făcută Alianţei PSD-PC. „Orice astfel de discuţie trebuie purtată cu Alianţa PSD-PC şi nu s-a purtat şi, după părerea mea, nici nu se va purta“, a spus Şereş. „Nu există un protocol de alianţă, fuziune, dizolvare sau disoluţie între PC şi PRM. Nu am discutat un astfel de protocol cu PRM. Există, însă, oameni din PRM care ar dori să intre în PC şi noi sîntem deschişi“, a adăugat Şereş. El spune că PC nu are un plan de preluare a PRM, dar nu exclude ca membri din teritoriu, de la centru, parlamentari ai PRM sau de la alte partide să găsească interesant PC, aşa cum s-a mai întîmplat. Liderul PC a adăugat că astfel de semnale privind intenţia unor parlamentari PRM de a veni la PC au existat pe tot parcursul sesiunii parlamentare. El a dat exemplul deputatului Daniela Buruiană, care şi-ar fi arătat intenţia de a intra în PC.